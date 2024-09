Si perde nei boschi di Brinzio cercando i funghi, recuperata dall’elicottero dei Vigili del fuoco

Intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio nei boschi tra Varese e Brinzio, dove è stata segnalata la presenza di una persona dispersa, a circa 900 metri di altezza.

A lanciare l’allarme un uomo che si era recato nella zona boschiva della Rasa insieme alla sua compagna in cerca di funghi. Poco dopo i due si erano divisi e persi di vista. Non riuscendo a contattare la compagna l’uomo ha chiamato i soccorsi e sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco con l’elicottero Drago 165 del Reparto Volo Lombardia. Individuata la donna il personale dei Vigili del Fuoco è intervenuto per recuperare una persona in difficoltà.

Il soccorso è stato effettuato con una manovra al verricello, che ha permesso di imbarcare la persona in sicurezza a bordo dell’aeromobile. Una volta completato il recupero, la donna è stata elitrasportata incolume e successivamente affidata a una squadra di Vigili del Fuoco del Comando di Varese, e si è quindi ricongiunta con il suo compagno.

(foto d’archivio)