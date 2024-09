Torna la rassegna d’arte del borgo di Penasca: una Varese tutta da scoprire

Il borgo di Penasca, antico angolo del rione di san Fermo a Varese, si prepara a ospitare la 43ª Rassegna d’Arte, evento che da ormai 4 decenni celebra la vena artistica in un luogo da scoprire per la sua bellezza.

Questa edizione, che si terrà domenica 8 settembre 2024, rappresenta un momento di incontro tra artisti locali e visitatori, con il patrocinio del Comune di Varese e l’organizzazione a cura del Gruppo Culturale Amici di San Fermo.

La rassegna d’arte non è solo un evento artistico, ma anche un viaggio alla scoperta di Penasca di San Fermo, borgo ricco di storia e cultura. Durante la manifestazione, i visitatori avranno infatti l’opportunità di esplorare le corti storiche, ammirare mosaici, graffiti e affreschi che adornano le facciate delle case e partecipare ad attività culturali che animeranno ogni angolo del paese.

L’evento, aperto al pubblico, sarà un’occasione per trascorrere una giornata all’insegna dell’arte e della cultura, immersi in un contesto paesaggistico sorprendente, in un angolo di Varese poco noto ai più.

UN PRELUDIO DI CULTURA E SPIRITUALITÀ

L’evento prenderà il via già sabato 7 settembre con un preludio ricco di appuntamenti. Alle 16.30, nel Giardino di Villa Bonacina, andrà in scena lo spettacolo teatrale “Lisistrata“, a cura della Compagnia Instabile Quick. A seguire, alle 18, nella suggestiva cornice del Santuario di San Fermo e Rustico, si terrà una messa in suffragio degli artisti e dei sanfermini che cihanno lasciato, unendo arte e spiritualità in un momento di raccoglimento.

ESPOSIZIONE DOMENICA 8, CON UN OMAGGIO A MASSIMO ANTIME PARIETTI

La giornata principale della rassegna, domenica 8 settembre, inizierà alle 10 con l’apertura ufficiale dell’esposizione, che si snoderà tra le vie del borgo, dove saranno allestite opere di oltre cinquanta artisti. Il percorso espositivo sarà arricchito da performance musicali, tra cui il concerto del gruppo “Canto dei pellegrini”, e l’inaugurazione di un murale dedicato all’artista Eugenio Ricci, che sarà collocato alla “Curt di Gianditt”.

Uno spazio significativo sarà dedicato alla mostra antologica di Massimo Antime Parietti (1914-2002), con l’esposizione di una selezione delle sue opere nel Giardino di Villa Bonacina.

Nel pomeriggio, a partire dalle 16, la rassegna continuerà con i saluti ufficiali delle autorità locali e la premiazione di artisti e personalità che si sono distinte nel mondo dell’arte. A conclusione della giornata, alle 19.30, si terrà l’estrazione della lotteria e un ultimo saluto agli artisti, con l’arrivederci alla 44ª edizione nel 2025.