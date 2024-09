“Tua figlia ha avuto un incidente”. E truffa una coppia per migliaia di euro

Una coppia di anziani di Como è stata ingannata da un truffatore che si è spacciato per un poliziotto ed è stato lì lì per portar via decine di migliaia di euro in contanti e gioielli. L’uomo è stato però arrestato dalla Polizia al momento dello “scambio”.

Il truffatore ha usato un “classico” escamotage usato per circuire gli anziani: una complice li ha contattati telefonicamente sostenendo che la loro figlia era coinvolta in un grave incidente che aveva causato al morte di un bambino e presentando la possibilità di pagare 50mila euro per evitare conseguenze peggiori.

La coppia, spaventata, ha raccolto 14mila franchi svizzeri e diversi gioielli per consegnarli al truffatore. Prima di completare la transazione, hanno però allertato la Polizia. Gli agenti hanno organizzato un’operazione e al momento della consegna del denari hanno arrestato il truffatore, un 36enne polacco, accusato di truffa aggravata.