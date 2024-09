Un fine settimana in compagnia della pioggia sui cieli del Varesotto

Ombrello a portata di mano nel prossimo fine settimana per chi ama passare tempo all’aria aperta: se nella giornata di oggi il meteo sembra migliorare, con al mattino nuvole irregolari e qualche pioggia in esaurimento e in quella di sabato il sole potrebbe farsi vedere e resistere, domenica è previsto un nuovo peggioramento.

SITUAZIONE

Colpa di un vortice depressionario che evolve sul golfo di Biscaglia e ha sospinto ieri la perturbazione che ha portato abbondanti piogge su Lombardia e Piemonte. Oggi il minimo di pressione arretra verso l’Atlantico con miglioramento del tempo ma ritornerà nuovamente verso l’Italia domenica riportando nuvole e piogge.

PREVISIONI

Dunque venerdì schiarite sempre più ampie e nel pomeriggio il cielo sarà abbastanza soleggiato. Nel weekend il bel tempo si fa vivo solo nella giornata di sabato.

Bel tempo, fresco all’alba ma caldo gradevole in giornata con temperature massime in rialzo. Qualche passaggio nuvoloso verso sera in arrivo dal Piemonte.

Mentre per domenica al mattino via via nuvoloso e prime deboli piogge sulle Prealpi e Lombardia occidentale. Dal pomeriggio cielo coperto con piogge in probabile intensificazione in serata e nella notte con anche qualche temporale.

TENDENZA

Sempre secondo il Centro geofisico prealpino lunedì 9 settembre: abbastanza soleggiato ma ancora con passaggi nuvolosi e qualche rovescio pomeridiano su Alpi e Prealpi. Martedì 10: soleggiato. Nuvole lungo le Alpi di confine. A tratti debole favonio sulle Prealpi. Temperature massime 25/27°C.