Un weekend di feste “di quartiere” in centro a Gallarate

A Gallarate debuttano i momenti dedicati a singoli “rioni” del centro storico: in questo weekend sono infatti previsti tre appuntamenti (foto d’archivio, festa in via Manzoni).

Sono il frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale, il Naga e ConfCommercio, attraverso il Distretto Urbano del Commercio presieduto dall’assessore Rocco Longobardi, si sta rivelando molto positiva, non solo per la realizzazione del bando DUC (in piena fase di realizzazione), ma anche per l’organizzazione delle diverse iniziative previste a fine estate.

«Di grande importanza è stato il dialogo con i commercianti locali, che hanno deciso di dare maggiore visibilità alle proprie attività partecipando alle tradizionali feste di via».

Il weekend a Gallarate

– Venerdì 13 settembre: festa di via in Piazza Ponti

La Festa di fine estate sarà un’opportunità per i commercianti locali di promuovere le loro attività, esponendo e vendendo prodotti, e creando una sinergia tra le attività del quartiere. Dalle 16:00, i negozi partecipanti, tra cui Giopaul, MaVaLà Cafè & Bistrot, Estro Studio, Ridolfi Sport e Gravity, esporranno i loro prodotti all’esterno, mentre i bar offriranno servizio sia interno che esterno.

Giopaul, in collaborazione con l’associazione TerraLUNA, offrirà un rinfresco a partire dalle 18:00, per unire commercio e impegno sociale. Dalle 18:30, la serata sarà animata da un DJ set e un cantante dal vivo, creando l’atmosfera perfetta per clienti e passanti.

– Sabato 14 settembre: “Block party” in via in Via San Giovanni Bosco, via Cadolini, via Novara

La festa mira a valorizzare la zona offrendo attività per tutte le età, musica DJ, stand di attività locali e punti street food.

Ci saranno giochi per bambini, garantendo divertimento e sicurezza per tutta la famiglia. L’obiettivo è promuovere il quartiere e renderlo protagonista di una giornata memorabile.

– Domenica 15 settembre: mercatino degli hobbisti in Via Manzoni

Circa 25 espositori animeranno il centro di Gallarate il 15 settembre per la prima edizione dei “Mercatini di via Manzoni”. L’evento, patrocinato dal Comune, trasformerà la via in un vivace mercatino dalle 10 alle 18.

Sarà l’occasione per esplorare e acquistare creazioni uniche realizzate dagli hobbisti locali, tra cui gioielli personalizzati, decorazioni, capi d’abbigliamento e piccole opere d’arte. Via Manzoni, una delle strade più suggestive di Gallarate, offrirà la cornice perfetta per una giornata dedicata alla creatività e alla tradizione artigianale.

Il prossimo weekend, venerdì 20 settembre, è in programma la festa di via in Piazza Risorgimento.

Festa di fine estate in Piazza Risorgimento, con particolare attenzione al parco dove si trova la statua di Carducci. L’evento è pensato per offrire intrattenimento e coinvolgere la comunità di Gallarate con una serata danzante a tema latino. La serata sarà animata dal DJ Maury e da due animatori, che intratterranno i partecipanti con musica e balli.

In parallelo, 15 artisti dell'”Associazione 3A”, presieduta da Massimo Massarelli, esporranno le loro opere. L’allestimento degli spazi sarà curato con la collaborazione dell’artista Todoverto Carmelo, garantendo una perfetta organizzazione dell’evento.

Infine, guardando più avanti, il sabato 5 ottobre ci sarà la Festa dell’uva in Piazza Libertà/Corso Italia, che avevamo già anticipato nei giorni scorsi.