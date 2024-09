Una mongolfiera accessibile per permettere il volo alle persone con disabilità

Ottimo esordio per il neonato club della mongolfiera sul lungolago di Angera. L’Hot Air Balloon Club, in collaborazione con i volontari dell’associazione Idrovolo, ha organizzato lo scorso weekend un’iniziativa per far conoscere le attività del gruppo e permettere di provare l’emozione del volo vincolato.

E non solo: tra gli obiettivi del club c’è anche l’impegno per rendere più accessibile questa esperienza garantendo la possibilità di volare anche alle persone con disabilità. Questo è stato possibile durante l’iniziativa angerese grazie alla nuova mongolfiera di Hot Air Balloon Club dotata di una speciale cesta attrezzata per carrozzelle, con porta apribile e possibilità di installare anche una poltroncina avvolgente per far viaggiare seduti i passeggeri.

Nonostante il tempo inclemente di domenica, che non ha permesso ulteriori voli, nella sola giornata di sabato 7 settembre hanno volato una trentina di persone disabili accompagnati dai loro familiari e amici.

Nel corso della giornata anche una coppia di sposi ha potuto provare l’ebbrezza del volo: gli operatori hanno regalato loro un momento “fra le nuvole” per coronare con splendide foto sullo sfondo della Rocca la loro giornata. Commozione per loro e per tutti i volontari, che hanno visto negli occhi tanta felicità ed emozione e hanno ricevuto moltissimi complimenti per questa iniziativa straordinaria. Il ricavato delle offerte raccolte ammonta ad oltre mille euro che, unitamente al contributo comunale, potrà essere utilizzato per nuove proposte rivolte ai ragazzi con disabilità.