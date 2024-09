Una Varesina a XFactor 2024: Maria Sofia Cancelli passa ai bootcamp

La giovane cantante varesina Maria Sofia Cancelli, ventidue anni, ha superato le auditions all’edizione 2024 di XFactor Italia, nella terza e ultima puntata dedicata alle selezioni per il talent di Sky.

Alla serata era accompagnata da mamma (nel backstage, con Giorgia) e papà (nel pubblico): la giovanissima, che ha già imboccato la via della musica con dei brani inediti già prodotti, è stata finalista al Cantagiro 2023.

All’audizione non ha convinto in realtà tutti i giudici: non ha infatti convinto Manuel Agnelli, che le ha tributato l’unico no, mentre Jack La Furia, Paola Iezzi e Achille Lauro le hanno concesso di passare alle prossime selezioni.

Giovedi prossimo sarà il momento dei bootcamp: vedremo come se la caverà Maria Sofia, mentre Varese sa già per chi fare il tifo.