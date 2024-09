Via Selvetta e via Premuda al buio a Varese: residenti si appellano al consigliere Esposito

Le vie Selvetta a Cartabbia, e Premuda in zona Belforte, si trovano da tempo in una situazione di scarsa illuminazione che preoccupa i residenti: l’assenza di luci stradali infatti aumenta il rischio di incidenti e situazioni di insicurezza, rendendo pericoloso il passaggio per chi vive nella zona.

Di fronte a questa problematica, alcuni cittadini si sono rivolti al consigliere del Polo delle Libertà, Domenico Esposito, chiedendo un intervento. Il consigliere di minoranza ha così prontamente segnalato la questione all’assessorato ai lavori pubblici, richiedendo un intervento per garantire una maggiore sicurezza lungo queste strade.

«È fondamentale che vengano dotate di illuminazione, sia per motivi di sicurezza stradale che per offrire una maggiore tranquillità ai residenti ha dichiarato Esposito – Ho già inoltrato la segnalazione e mi aspetto che venga presa in considerazione».