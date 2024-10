35 anni di passione per l’Inter Club Valceresio

6 ottobre 1989 – 6 ottobre 2024. L’Inter Club Valceresio taglia oggi il traguardo dei 35 anni di attività.

«Siamo nati – spiega Tiziano Dossi, uno dei fondatori – come Inter Club di Viggiù, Saltrio e Clivio. Siamo cresciuti di numero fino ad arrivare quasi a 300 soci, diventando “Valceresio” dopo l’arrivo di nuovi associati da Porto Ceresio e Arcisate, contando quasi 380 tessere. Attualmente siamo circa 200 soci, ci ritroviamo ogni mercoledì sera alla Baraggia di Viggiù, alla Trattoria la Delizia, per parlare di calcio e organizzare le nostre iniziative».

Già, perché l’Inter Club Valceresio non è solo calcio: «Organizziamo feste e castagnate – prosegue Dossi – per raccogliere i fondi a favore delle attività dell’associazione ma anche per campagne solidali e benefiche con donazioni a enti e realtà di volontariato».

Un’ultima nota: dopo la morte dell’”avvocato”, l’Inter Club Valceresio ha deciso di legare il proprio nome a quello di Peppino Prisco, sepolto ad Arcisate, dove gli è dedicato anche il campo sportivo comunale.

Per chi volesse associarsi, l’appuntamento è per ogni mercoledì alla trattoria La Delizia della Baraggia di Viggiù.