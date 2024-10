A Como una passeggiata creativa alla scoperta della “Riviera dei santi e degli erratici”

Domenica 13 ottobre, nell’ambito della terza edizione del Lake Como Walking Festival, dal titolo “Il Bel Paese. Le pietre raccontano”, l’associazione Sentiero dei Sogni, organizza la passeggiata creativa “La riviera dei santi e degli erratici”.

Nel bicentenario della nascita di Antonio Stoppani, geologo e divulgatore lecchese, e del bimillenario di quella di Plinio il Vecchio, il comasco che scrisse la prima enciclopedia della storia in cui un intero libro è dedicato alle pietre, questa passeggiata porterà alla scoperta di una Como inaspettata, dalla foce del torrente Valduce, il torrente che alimentava le terme di Como romana, fino a Santa Croce, dove sorgeva un importante convento francescano, passando dai massi erraci spinti dai ghiacciaia fino ai margini della città. Proprio la presenza dei francescani, a Santa Croce e all’Eremo di San Donato, motivò i religiosi nel Seicento a chiedere alle autorità comunali di chiamare le pendici che dalla riva del lago salgono verso Brunate “Riviera di San Francesco”.

Oggi la Riviera è un’area da riscoprire, e in parte ancora da rigenerare, dove, con un breve cammino a poche centinaia di metri dal centro storico si possono fare incontri eccezionali. Il percorso di circa 2 km e con 150 metri di dislivello porterà a scoprire case medievali nella via intitolata a Dionigi da Parravicino, l’uomo che 550 anni fa fu l’editore del primo libro stampato a Como con i caratteri mobili, a visitare il complesso di via Prudenziana 17 che custodisce l’antica chiesa di Santa Angela Merici, fondatrice della Compagnia di Sant’Orsola, e ospita interessanti realtà sociali come le famiglie dell’associazione Eskenosen, esempio di accoglienza, e CouLture migrante – Laboratorio di sartoria sociale dell’associazione Luminanda.

Risalendo un’altra strada a gradini, via Bertacchi, verrà aperta dai proprietari Villa Bertacchi, per un reading sulla terrazza vista lago dedicato al poeta Giovanni Bertacchi. Al termine di via Bertacchi si trova il masso erratico più vicino al centro di Como, il gigantesco Sass della Pivascia, che fino alla fine dell’Ottocento ha dato il nome alla stessa via. All’incrocio con salita San Donato si incontra la “radura delle pietre che parlano”, cosparsa di massi erratici lavorati dall’uomo, che nel 1817 li ha utilizzati in parte per costruire la prima mulattiera di collegamento tra Como e Brunate. Scendendo dalla salita San Donato, si torna sull’asfalto, per scoprire che resti di un masso erratico si trovano persino in via Crispi, quindi si terminerà il percorso nel giardino dell’Istituto Santa Croce, dagli anni Trenta proprietà dell’Opera don Folci. Qui, dove sorgeva l’antico convento francescano, soggiornò ospite di Villa Brambilla Filippo Turati, di cui verrà letta una poesia ispirata alle passeggiate che faceva per salire a Brunate.

Il ritrovo è alle 9.45 al molo di Sant’Agostino in lungo Lario Trento, e la fine del percorso alle ore 12.45 all’Istituto Santa Croce in via Grossi 50.

La passeggiata, realizzata in sinergia con Fondazione Alessandro Volta, con il sostegno Del Comune di Como e dei Musei Civici, sarà condotta da Pietro Berra Intervento di Carlotta Toscano dell’associazione Eskenosen e letture poetiche di Mirna Ortiz, Lorena Mantovanelli e Pietro Berra.

Chi lo desidera tra i partecipanti può portare una poesia da condividere lungo il cammino in sintonia con lo spirito e il tema della passeggiata.

Modalità di iscrizione e prossimi percorsi

La partecipazione a tutte le passeggiate è gratuita con prenotazione obbligatoria. Il programma e i link per le iscrizioni si trovano al sito http://sentierodeisogni.it/eventi

La passeggiata seguente è in programma il 20 ottobre a Brunate.