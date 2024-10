A Luvinate riapre via San Vito ma la viabilità non è come prima

Con qualche mese di ritardo sul programma, è stato riaperto il ponte sul Tinella in via San Vito a Luvinate. La circolazione, però, ha subito delle modifiche. È stato, infatti, disposto il senso unico in direzione Luvinate: si potrà quindi solo arrivaee da Casciago lungo via Postale Vecchia.

È stata realizzata una corsia per le biciclette la Polizia Locale ha disposto “a senso unico alternato” . Garantito il passaggio pedonale che potrà usufruire di un marciapiedi ancora in fase di ultimazione.

La segnaletica orizzontale e verticale è stata posta, il ponte realizzato con una sola campata. Mancano alcuni interventi sulla superficie mentre sono in corso le opere sul letto del torrente.