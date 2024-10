A Palazzo Verbania di Luino le “Magnifiche Eloquenze” di Nino Tirinnanzi

NINO TIRINNANZI

Magnifiche eloquenze di un predestinato del Novecento

Capolavori dalla Collezione Alpa

12 ottobre – 3 novembre 2024

Esposizione a Palazzo Verbania, Luino

Vernice sabato 12 ottobre 2024 ore 17.00

Vernice prevista in data 12 ottobre alle ore 17.00 per la mostra “Nino Tirinnanzi – Capolavori di un Maestro del Novecento” Magnifiche eloquenze di un predestinato del Novecento Capolavori dalla Collezione Alpa, a cura di Giovanni Faccenda ospitata nella splendida cornice del Lago Maggiore a Palazzo Verbania.

In esposizione alcuni tra i capolavori del grande Maestro già presenti lo scorso anno presso la personale di successo svoltasi a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione Toscana.

Città di Luino con SMARTART organizzano una mostra importante con partner quali Regione Lombardia e Comunità Montana Valli del Verbano, l’associazione Amici delle Sempiterne The Everlasting People, il Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano FINEHEART e FI.OR.ART

Sabato 19 ottobre alle ore 15.30 verrà organizzata una visita guidata in cui sarà possibile ammirare l’esposizione.

Una mostra, non solo d’arte, che intende altresì documentare uno degli itinerari più esclusivi nelle pieghe della poesia, della letteratura, del cinema dell’Italia del Novecento e che completa quella tenutasi a gennaio del 2023 a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana

Il pittore – Nino Tirinnanzi (Greve in Chianti, FI, 1923-2002) -, che più di ogni altro fu caro ai maggiori Poeti del Novecento e del quale più convintamente e continuamente essi scrissero: Montale, Quasimodo (entrambi Premi Nobel per la Letteratura), Ungaretti, Pasolini, Penna, Luzi, Gatto…

Una collezione, colta e raffinata, che, negli anni, ha raccolto la quasi totalità dei suoi capolavori.

Questi i termini di una mostra come mai prima di ora era stata organizzata, con opere provenienti, in gran parte, proprio dagli stessi amici poeti, intellettuali, scrittori (Gadda, Palazzeschi, Pratolini, Tobino), registi del cinema (Franco Zeffirelli), che, di Tirinnanzi, furono amici, fervidi sostenitori, appassionati collezionisti.

Nelle opere più importanti e significative dipinte da questo straordinario Maestro della pittura e del disegno del ventesimo secolo, la bellezza impareggiabile del Chianti – che a Tirinnanzi ebbe a dare i natali e del quale egli resta il massimo cantore -; le suggestioni dell’Oriente (che affascinarono, fra gli altri, Padre Pio e Madre Teresa di Calcutta); il mistero dei vicoli dell’oltrarno fiorentino e delle borgate romane pasoliniane; la sublime bellezza di nature morte, di sapore caravaggesco, senza tempo.

Due territori, una sola Luce: le terre di Toscana e di Lombardia quale fonte di ispirazione italiana, luoghi incontaminati in cui gli uomini si incontrano, creando scambi e relazioni.

Palazzo Verbania di Luino, sul Lago Maggiore, prezioso gioiello Liberty, edificio riqualificato con un progetto di valorizzazione del MIBAC, grazie a fondi di Regione Lombardia, Fondazione CARIPLO, Citta’ di Luino, è stato riaperto al pubblico nel maggio 2019 e si rivela luogo ideale per ospitare una mostra di un artista italiano, Nino Tirinnanzi, con alcune opere presenti alla personale svoltasi l’ anno scorso a Palazzo Strozzi Sacrati sede della Presidenza della Regione Toscana.

Il prestigioso Archivio sito in Palazzo Verbania, dedicato a Vittorio Sereni e, in parte, a Piero Chiara, funge da volano in questo contesto, anche per il rapporto stretto che unisce Sereni a Bocca di Magra. In comune una corrispondenza, quella con Eugenio Montale, a testimonianza di quanto le relazioni tra i due territori siano strette.

Dettagli

Gli orari di apertura della mostra sono i seguenti:

da mercoledì a domenica 10:00 -13:00 15:00 – 18:00

Visita guidata sabato 19 ottobre 2024 ore 15.30