A Verbania una serra di marijuana: arrivano i carabinieri e scattano le manette

Una serra per coltivare, l’erba pronta per essere venduta e la Benemerita che scopre tutto, e fa scattare le manette.

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Verbania, la scorsa notte infatti hanno arrestato un 20enne residente nel capoluogo, trovato in possesso di oltre 680 grammi di stupefacente e strumentazione per il confezionamento oltre ad una serra rudimentale adibita alla coltivazione.

Nei giorni scorsi, l’attenzione dei militari in borghese si è concentrata nelle zone isolate solitamente frequentate da giovani assuntori di sostanze stupefacenti e spacciatori e, nel corso del servizio, hanno notato un giovane entrare in un’autovettura. Insospettiti hanno proceduto al controllo del giovane, che da subito ha manifestato evidente agitazione e spontaneamente ha consegnato un sacchetto con all’interno sostanza stupefacente.

Nonostante il nervosismo il ragazzo si è mostrato collaborativo e loquace, l’atteggiamento ha rafforzato l’ipotesi che lo stesso occultasse ulteriore sostanza stupefacente e per questo i Carabinieri hanno esteso il controllo anche al veicolo e successivamente presso l’abitazione del 20enne.

Durante il controllo dell’abitazione i militari hanno scoperto 9 barattoli contenenti sostanza stupefacente per oltre 680 grammi di marijuana e al piano interrato, nel locale cantina, è stata rinvenuta una serra rudimentale formata da 3 lampade a led ultravioletti, ventole per il ricircolo dell’aria e sistema di temporizzazione per le ore luce delle piante. Il locale caldaia adiacente la cantina era stato predisposto per l’essicazione delle piante con relativo deumidificatore.

La presenza di due piante all’interno della serra hanno ulteriormente confermato che la struttura servisse per la coltivazione della marijuana, destinata al successivo smercio nell’area del Verbano. A seguito di quanto rinvenuto ed accertato i carabinieri hanno dichiarato in arresto il giovane coltivatore per detenzione e produzione di stupefacenti ai fini di spaccio e lo stupefacente posto sotto sequestro.