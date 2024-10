A Visionare 2024 l’architettura poetica di Maria Giuseppina Grasso Cannizzo

L’appuntamento di ottobre di “Visionare – Dialoghi di Architettura“, la rassegna curata dall’architetto Fulvio Irace e organizzata dall’Ordine degli Architetti di Varese, vedrà come protagonista Maria Giuseppina Grasso Cannizzo. L’appuntamento è per il 16 ottobre alle 19, nella consueta e suggestiva cornice della Villa e Collezione Panza, al numero 1 di Piazza Litta a Varese.

Maria Giuseppina Cannizzo è Architetto di poche, gentili parole; autrice di un ristretto numero di realizzazioni nella terra dove ha scelto di vivere ed operare, la Sicilia, e di installazioni, in Italia e all’estero, che hanno sempre lasciato un segno.

La sua visione dell’architettura, espressa anche attraverso le sue parole, si fonda su un’accettazione profonda della fragilità e della mutevolezza, tanto dell’architettura quanto della vita. «La fragilità fa parte della vita – spiega infatti – Anche l’Architettura, come qualsiasi organismo vivente, è un dispositivo che ha una sua aspettativa di vita: accetta la propria fragilità mostrandosi sempre disponibile a subire alterazioni, modificazioni, amputazioni impresse nel tempo da necessità non previste. L’architettura non raggiunge mai un assetto definitivo, non si preoccupa di preservare la propria integrità; in realtà sfugge ai principi di persistenza. Negli anni ho imparato ad accettare anche gli effetti, talvolta devastanti, della storia sulla città edificata e a sospendere il giudizio sulle stratificazioni sedimentate, includendole spesso nel progetto di attivazione di nuovi cicli di vita».

La sua è un’Architettura terapeutica, cura il paesaggio senza stravolgerne l’ossatura e le concrezioni dell’uso nel tempo, partendo da un principio di pietas verso le cose di cui vuole preservare l’autenticità recuperandone complessità e contraddizioni.

L’evento è gratuito e aperto a tutti: gli architetti potranno ottenere 2 crediti formativi partecipando, sia in presenza che tramite webinar. È possibile iscriversi via email o attraverso il nuovo portale del Consiglio Nazionale Architetti.

Per informazioni e iscrizioni:

Email: formazione@ordinearchitettivarese.it

Webinar gratuito: Link all’iscrizione