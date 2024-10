A8: chiusure per asfaltature e riqualifica delle barriere antirumore allo svincolo di Castellanza

Sulla A8 Milano-Varese, sono state annullate le chiusure dello svincolo di Castellanza, in entrata verso Varese e in uscita per chi proviene da Milano, previste nelle due notti di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre. Rimangono confermate, come da programma, le altre chiusure notturne dello stesso svincolo, per consentire lavori di pavimentazione e di riqualifica delle barriere antirumore.

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 21 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 22 OTTOBRE: sarà chiusa in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese.

NELLE DUE NOTTI DI MARTEDI’ 22 E MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE, CON ORARIO 21:00-5:00: sarà chiusa in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese.

NELLE TRE NOTTI DI GIOVEDI’ 24, VENERDI’ 25 E SABATO 26 OTTOBRE, CON ORARIO 21:00-5:00: sarà chiusa in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Varese. In alternativa si consiglia di utilizzare gli svincoli di Busto Arsizio o di Legnano.