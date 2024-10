Accordo tra Asst Sette Laghi e Questura per la videosorveglianza in pronto soccorso

Ci saranno le telecamere a tutela della sicurezza di operatori e utenti dei pronto soccorso dell’asse Sette Laghi.

Il direttore generale Giuseppe Micale e il Questore Ambrogio Enrico Mazza hanno sottoscritto un accordo per la videosorveglianza dei locali dove è più alto il pericolo di aggressioni verbali o fisiche.

In base alle disposizioni nazionali e regionali, proprio sul tema della tutela degli addetti dei pronto soccorso negli ospedali, la Sette Laghi ha aggiornato il suo regolamento aziendale per la disciplina degli adempimenti privacy correlati ai sistemi di video sorveglianza in uso, così da permettere l’installazione di camere collegate alla centrale operativa della Questura.

Le attività vigilanza partiranno dal pronto soccorso del Circolo per poi allargarsi agli altri presidi.

Lo scorso 18 ottobre la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha inviato una comunicazione alla direzione della Sette Laghi “contenente le indicazioni relative alla tutela dei lavoratori in conseguenza alle aggressioni”,: tra le indicazioni anche l’invito “a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, per garantire il loro tempestivo intervento in caso di aggressione o di violenza contro esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”.

Le immagini all’interno del PS di Varese, dove ci sono 3 pulsanti di chiamata diretta in Questura, verranno visionate dagli agenti della centrale operativa della Polizia di Stato che può utilizzarle anche con le finalità di prevenzione dei fatti criminosi.

Le telecamere rimarranno attive h 24 e i tempi di memorizzazione delle immagini presso i centri di controllo remoti sono stati fissati in 72 ore. La Questura si impegna a garantire la sicurezza delle risorse informative acquisite ed utilizzate, al fine di evitare potenziali rischi cyber in grado di vanificare o comunque rendere meno efficaci, le misure prese dalla ASST per tutelare il proprio patrimonio informativo. L’accordo tra Asst Sette Laghi e Questura avrei valore fino al 31 dicembre 2027.