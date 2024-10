Addio alla dottoressa Paola Banfi: Besozzo e la comunità scientifica piangono la nota neurologa

Stimatissima neurologa, medico apprezzato da pazienti curati, molti dei quali con la vita salvata dalla sua professionalità e capacità. Questa, per chi l’ha conosciuta, era la dottoressa Paola Banfi, 63 anni, morta sabato 5 ottobre. Una perdita che ha colpito la comunità dio Besozzo dove la dottoressa viveva, e l’azienda ospedaliera Sette Laghi dove la donna lavorava. I funerali si terranno in forma privata.

Oltre all’attività di medico, Paola Banfi non si sottraeva alla divulgazione scientifica come dimostrano gli interventi tenuti in diverse sedi per spiegare l’eziologia delle malattie e la loro cura: dalle trasmissioni radiofoniche alla partecipazioni a convegni per trattare le diverse patologie che afferiscono allo spettro neurologico.

Classe 1961, era laureata in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Neurologia Specializzazione in Neurofisiopatologia. È stata professore a contratto della Scuola di Specializzazione in Neurologia Facolta’ di Medicina e Chirurgia dell’Universita’ degli Studi dell’Insubria, autrice di svariate pubblicazioni in materia.

La ricordano tantissimi pazienti soprattutto della zona del Medio Verbano.