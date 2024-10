Al Salone Estense il “Concerto del Ricordo”

In occasione della giornata della cremazione, la So. Crem (Società Varesina per la Cremazione) organizza il Concerto del Ricordo, un evento musicale che si terrà venerdì 1° novembre 2024, alle 16:00, presso il Salone Estense del Palazzo Comunale di Varese.

Protagonista del concerto sarà il Trio Rose di Maggio, composto da Chiara Bottelli al violino, Mariachiara Cavinato alla viola e voce soprano, e Caterina Cantoni al violoncello. Il programma musicale prevede una suggestiva “Serenata d’archi”, un repertorio che promette di regalare emozioni intense in un’atmosfera di riflessione e ricordo.

L’ingresso è libero, permettendo a tutti di partecipare a questo momento di raccoglimento e celebrazione della vita attraverso la musica.