Albizzate contro il cancro al seno con una testimonial d’eccezione: l’oro olimpico Caterina Bosetti

Piu’ di 1000 donne all’anno si ammalano di tumore alla mammella in provincia di Varese; in Italia i nuovi casi annuali sono 60.000. Questo dato inquietante coincide con un dato molto rassicurante: la guarigione supera il 95% se la diagnosi è precoce. La letteratura affida all’anticipazione diagnostica la peculiarità della lotta al cancro nella profonda consapevolezza che l’attenzione alla salute esca dai confini scientifici per abbracciare un panorama piu’ ampio dai risvolti culturali e sociali.

RICERCA, PREVENZIONE, GIOCO DI SQUADRA, sono i punti di forza di una CURA che vede partecipi piu’ attori: istituzioni, realta’ scientifiche, associazioni di volontariato, organi di informazione e cittadini. Tutti possono agire , con autorevolezza e determinazione, per rimuovere una ferita che colpisce donne sempre piu’ giovani.

Il Comune di ALBIZZATE , attentissimo a queste problematiche, si è attivato e, nell’ambito di Valbossa in Rosa e ha creato una rete solidale con l’Associazione CAOS, finalizzata all’organizzazione di un open day di visite senologiche gratuite: Sabato 26 ottobre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 – presso il Municipio, le donne verranno visitate dai medici dell’ASST Sette Laghi ed ASST Valle Olona, Dottoressa Silvana Monetti e Dottoressa Silvia Tenconi e le prenotazioni si potranno effettuare telefonando al numero 328 3007961 dal 7 all’11 Ottobre nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato dalle ore 16,00 alle 18,30 fino ad esaurimento posti.

All’open day seguira’ un Convegno di alto profilo scientifico dal titolo “Tumore al Seno: prevenzione e cura personalizzate”, il 31 ottobre alle ore 18,00 presso la Sala Consiliare. Si parlerà dei progressi della ricerca, di genetica e di psicooncologia con illustri relatori come la Prof.ssa Francesca Rovera, Responsabile SSD Breast Unit ASST Sette Laghi, la Dottoressa Silvana Monetti Responsabile Breast Unit ASST Valle Olona, la Dottoressa Mariagrazia Tibiletti, Genetista, Centro di Ricerche sui Tumori Ereditari dell’Università dell’Insubria e la Dottoressa Valentina Borghesi Psicologa Psiconcologa Asst Sette Laghi, unitamente alle Genetiste Laura Libera e Sofia Facchi ed Adele Patrini, Presidente Associazione CAOS e Vice Presidente della Scuola Italiana di Senologia.

«Un progetto degno di menzione che mette in risalto come la salute sia un patrimonio prezioso da salvaguardare in una logica di welfare-community», commenta il vicesindaco Brusa, entusiasta della sinergia tra Comune e C.A.O.S. grazie alla quale nel mese di Luglio erano già state visitate un’ottantina di Albizzatesi in quanto ritiene che il gioco di squadra per incentivare la prevenzione sia l’arma vincente in questa battaglia di civiltà che è la lotta al cancro.

Adele Patrini, Presidente del C.A.O.S. testimonia personalmente l’autorevolezza della prevenzione, e sottolinea lo straordinario messaggio dell’oro olimpico Caterina Bosetti, rilevando una vicinanza alla sua appassionata e creativa comunità , con orgoglio e determinazione ed è certa che incentiverà l’adesione a queste due proposte albizzatesi.