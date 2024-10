“Anatomia di una caduta” al cineforum dell’Auditorium di Somma Lombardo

Al Cineforum dell’Auditorium San Luigi di Somma Lombardo le emozioni del grande schermo continuano con la prossima proiezione, prevista per l’11 ottobre. In programma c’è Anatomia di una Caduta, diretto da Justine Triet, un intenso dramma francese del 2023, vincitore della Palma d’Oro a Cannes, della durata di 150 minuti.

Il 18 ottobre verrà proiettato One Life, un toccante film statunitense di James Hawes del 2023, che si sviluppa in 110 minuti di pura intensità.

La rassegna si concluderà il 25 ottobre con La Sala Professori, un dramma tedesco di Ilker Çatak, del 2023, della durata di 98 minuti, che esplora i rapporti tra docenti e studenti in un contesto scolastico carico di tensioni.

Le proiezioni del cineforum prevedono l’introduzione della prof.ssa Cristina Boracchi e del prof. Marco Parravicini, che offriranno spunti di riflessione e analisi sui temi affrontati dai film.

Questa rassegna è pensata per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica ricca di emozioni e riflessioni, proponendo l’Auditorium San Luigi come un punto di riferimento culturale per gli amanti del cinema di qualità a Somma Lombardo e dintorni. Fa parte del più ampio programma con cui l’Auditorium ha rilanciato le proprie attività su più fronti (in partenza anche la rassegna di teatro amatoriale, vedi qui).