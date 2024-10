Anche il derby col Novara finisce in parità: per la Pro Patria continua il digiuno di vittorie

Resiste la maledizione che ha colpito quest’anno la Pro Patria, che nel recupero del Derby del Ticino pareggia (anche) contro il Novara, centrando il terzo punto consecutivo (quinto complessivo) nelle prime 7 gare di campionato.

Nel terzo appuntamento settimanale, dopo la trasferta di Zanica e la gara di sabato contro il Padova, per bustocchi e gaudenziani la stanchezza si fa sentire e infatti le emozioni più grandi la partita le regala nel primo tempo: a portarsi in vantaggio è il Novara al 22′, quando Ongaro sfrutta l’imbucata a centrocampo di Agyemang, riceve in corsa, sfida Sassaro (subentrato al 2′ per Alcibiade) e incrocia in diagonale sul palo lontano protetto da Rovida, preso in controtempo dalla conclusione e rimasto a guardare il vantaggio degli ospiti.

Nonostante gli infortuni – sono quattro i cambi obbligati per Colombo nell’arco della partita: Alciabide e i due subentrati Sassaro e Palazzi che non riusciranno a completare la partita- la Pro Patria non demorde, anche perché l’obiettivo dichiarato è quello di incassare il primo successo del campionato (i tigrotti sono l’unica squadra insieme al Taranto di tutta la Serie C a non aver ancora vinto una gara) e sbloccare gli attaccanti (con due reti le due squadre rappresentato il peggior attacco del Girone). Compito riuscito solo a metà, in tutti i sensi, perché al 41′ Terrani trova dal dischetto (fallo di Riccardi su Sassaro) la prima gioia personale e la parità.

