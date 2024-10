Colombo dopo il pari: “Quattro Cambi forzati e filo della partita perso, dispiace non aver vinto per i tifosi”

Il derby del Ticino finisce 1 -1, contro il Novara la Pro Patria registra terzo pareggio in una settimana dopo lo 0-0 di Zanica contro l’AlbinoLeffe e la gara di sabato contro il Padova. Mister Colombo e il difensore Tommaso Cavalli analizzano la partita.

Galleria fotografica Le foto di Pro Patria Novara: 1-1 4 di 16

(servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

COLOMBO 1 – Gli infortuni? Ne abbiamo fatto quattro forzati per infortunio. Io non mi ricordo una partita così. Alciabiade dopo un minuto si è fatto male, Mallamo sappiamo che va gestito per la sua cicatrice, Palazzi rientrava dallo stop. Con quattro cambi così diventa difficile dare una mano ai ragazzi in campo. Oggi comunque si sono comportati bene: Sassaro ha debuttato, Reggiori pure. Sono stati bravissimi però c’erano tanti campi ragazzi giovani. Ed abbiamo perso un po’ il filo della partita

COLOMBO 2 – Sicuramente potevamo fare meglio però l’atteggiamento c’è stato. Dicevamo ieri che la partita col Padova ci ha tolto tante energie psico-fisiche. Ho cercato di mettere dentro forze fresche a centrocampo e in attacco. Da questo punto di vista ho fatto un piccolo turnover anche se in certi ruoli siamo un pochino tirati.

COLOMBO 3 – Tanta sfortuna se penso al fatto che Sassaro è entrato bene e poi ha preso una botta in testa, trauma cranico – non si ricordava più niente – e non poteva più restare in campo. Mi dispiace per i tifosi, so quanto ci tengono e mi dispiace non averla vinta. Nel calcio bisogna anche sapere quando non perdere certe partite e dare continuità (terzo risultato utile consecutivo, ndr.)

CAVALLI 1 – Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’ e abbiamo preso goal a metà frazione. È stata una partita di seconde palle e nella prima parte di gara siamo partiti così-così però la squadra è stata brava a reagire. Questa è una delle caratteristiche che contraddistingue la nostra squadra: dopo lo svantaggio ci sono momenti in cui ci si demoralizza, invece siamo stati bravi a rimetterci in pista e fare di tutto per tornare in gara e ci siamo riusciti.

CAVALLI 2 – Già a fine primo tempo abbiamo proposte delle buone cose, portate avanti nel secondo. I cambi forzati, con diversi infortuni speriamo non gravi – ci hanno un po’ condizionato a livello fisico. La terza gara in sette giorni è stata un po’ pesante.

CAVALLI 3 – Se questa serie di pareggi è un limite? Quando entriamo in campo lo facciamo sempre per vincere e non per difendere il pari. Vogliamo fare il massimo e trovare i tre punti che muovono tanto la classifica. Speriamo di trovarli il prima possibile, quindi non credo che siamo condizionati da questi risultati.