Arpa e la sperimentazione dei decolli di Malpensa. “La relazione è pronta, il rinvio non dipende da noi”

«L’annullamento è dovuto a una decisione di ENAC, non di certo imputabile ad Arpa Lombardia». Lo specifica l’Agenzia Regionale Protezione Ambiente, dopo il rinvio della Commissione Aeroportuale che doveva presentare i dati definitivi sulle modifiche alle rotte di decollo di Milano Malpensa, un tema che ha creato molto dibattito e opposizione sul territorio.

Il rinvio della Commissione era stato preannunciato dal sindaco di Somma Lombardo Stefano Bellaria, presidente di turno del Cuv, che aveva parlato appunto di attesa per i dati Arpa.

La lettera di Enac non citava parlava di Commissione “rinviata a data da destinarsi” e che “nelle more della fissazione di un nuovo incontro, che si auspica di poter convocare a breve, verranno mantenute in uso le attuali SID [rotte di decolli preimpostate] oggetto di sperimentazione”.

«I dati relativi alle sperimentazioni sulle nuove rotte ci sono, sono contenuti all’interno della relazione che abbiamo inviato ieri a tutti gli Enti coinvolti» dice la nota della Direzione Tecnica Controlli e Prevenzione Rischio Antropico di Arpa Lombardia.

E allora perché si parla di dati mancati? Una spiegazione la dà un altro passaggio della nota: la relazione sarebbero stati trasmessi lunedì. «Tra l’altro – conclude la nota – un dirigente di Arpa, rispondendo telefonicamente a un collega di SEA, aveva preannunciato, già nella mattinata di ieri [lunedì], che la relazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente era pronta e sarebbe stata inviata in giornata». Quindi effettivamente non erano ancora giunti, ma nel frattempo il rinvio era stato comunicato.

Sulla sperimentazione delle nuove rotte di decollo è in corso anche un animato confronto a livello locale, che vede protagonisti in particolare i Comitati della zona Nord-Ovest dell’aeroporto, che lamentano l’aumento dell’impatto del rumore a livello locale. Il fronte ambientalista critica più l’approccio generale e l’aumento dei movimenti aerei, al di là dell’impatto sulle singole aree.

Nella giornata di lunedì aveva replicato anche il sindaco di Somma e presidente del Cuv Stefano Bellaria, nel merito della questione.