Arrivederci pioggia, il fine settimana sarà asciutto e non mancherà il sole

Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino per il fine settimana sono decisamente incoraggianti. Ci lasciamo alle spalle una settimana di pioggia quasi ininterrotta, con un netto miglioramento del tempo.

La pioggia che ha caratterizzato gli ultimi giorni si attenuerà già nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 ottobre, lasciando spazio a schiarite.

Domani, venerdì 11 ottobre, si prevede una giornata soleggiata e asciutta. Vento da Nord nella notte e in mattinata, poi passaggi nuvolosi estesi in serata. Temperature in calo, soprattutto nei valori minimi.

Sabato 12 sarà nuvoloso, ma con bassa probabilità di pioggia e massime intorno ai 16°C.

Domenica 13 ottobre, invece, il sole tornerà a splendere, seppure con temperature che non andranno oltre i 18°C. Insomma, una classica giornata autunnale da vivere all’aria aperta.