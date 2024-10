Avis Varese sponsor delle ragazze di pallavolo dell’OrMa di Masnago

Avis da sempre promuove lo sport e gli stili di vita sani, con un occhio di riguardo per i giovani: nasce da queste premesse l’idea di Avis Comunale Varese di sostenere il costo delle divise delle ragazze della pallavolo dell’OR.MA, associazione sportivo dilettantistica dell’oratorio di Masnago.

Le 25 ragazze, che hanno 12 – 13 anni, giocheranno così con i colori di Avis sulle maglie e avranno in dotazione anche uno zainetto sempre a marchio Avis Varese.

In questo modo il sodalizio che promuove il dono di sangue sarà sempre in campo con le giovani atlete, per ricordare l’importanza del dono e degli stili di vita sani: inoltre uno striscione di Avis Comunale Varese sarà ospitato all’interno della palestra della scuola di Masnago quando si disputeranno le partite in casa, al fine di promuovere il più possibile il dono di sangue.

La consegna ufficiale delle divise, alla presenza dell’assessore ai servizi sociali del Comune, Roberto Molinari, avverrà domenica 13 ottobre (ore 15,00) presso l’oratorio di Masnago: in caso di maltempo la cerimonia si terrà presso la Scuola Primaria Locatelli in via Ippolito Nievo a Masnago.