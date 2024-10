Borse di studio per gli universitari più meritevoli: la proposta del Comune di Luino

Il Comune di Luino, con l’obiettivo di promuovere il diritto allo studio e valorizzare il merito accademico, ha indetto un bando per l’assegnazione di quattro borse di studio del valore di 1.000 euro ciascuna. L’iniziativa è destinata a sostenere gli studenti universitari capaci e meritevoli, incentivando la prosecuzione degli studi.

Le borse di studio sono rivolte agli studenti universitari luinesi e che soddisfano i seguenti requisiti:

Residenza nel Comune di Luino al momento della domanda;

Iscrizione a un corso di laurea triennale o quinquennale specialistica;

Superamento di tutti gli esami dell’anno accademico 2023/24;

Non essere fuori corso alla data di scadenza del bando;

Non aver ricevuto altre borse di studio o sovvenzioni da Stato, Regione o altri Enti per i risultati conseguiti nell’anno accademico 2023/24.

Per partecipare al bando, è necessario compilare il documento utilizzando il modello inserito nel bando e allegato a questa notizia. La domanda, corredata di attestazione ISEE in corso di validità, copia del libretto universitario elettronico con gli esami sostenuti e votazioni, e copia della carta d’identità, dovrà essere trasmessa ai Servizi Scolastici del Comune di Luino.

Le modalità di invio sono le seguenti:

Consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di Luino, Piazza Crivelli Serbelloni 1, negli orari di apertura al pubblico;

Tramite mail all’indirizzo info@comune.luino.va.it, con tutti i documenti in formato pdf.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 18:00 dell’11 novembre 2024.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune o contattare direttamente gli uffici competenti.

Antonella Sonnessa, Vicesindaca con delega alle politiche scolastiche: «Siamo molto orgogliosi di offrire questa opportunità agli studenti universitari del nostro territorio. L’assegnazione di quattro borse di studio rappresenta un segnale concreto del nostro impegno a sostenere il merito e a valorizzare l’eccellenza accademica. Crediamo fermamente che investire nei nostri giovani sia fondamentale per il futuro della nostra comunità. Vogliamo incoraggiare i nostri ragazzi a proseguire gli studi e a realizzare le loro ambizioni senza che le difficoltà economiche rappresentino un ostacolo. È inoltre un modo per “legarli” al nostro territorio che crede molto in loro, sperando che, dopo varie esperienze di studio e lavorativo, tornino a frequentare la nostra città».

Enrico Bianchi, Sindaco di Luino: «Invito tutti gli studenti meritevoli di Luino a partecipare a questa iniziativa e a cogliere l’occasione per far emergere il loro talento e il loro impegno. Siamo al loro fianco in questo percorso. Sostenere il loro percorso di formazione significa investire in cittadini più preparati e consapevoli, pronti a contribuire attivamente al benessere della società. Il futuro delle giovani generazioni è una delle tematiche forti che l’amministrazione ha come prioritaria».