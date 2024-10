Camion si ribalta sulla Provinciale del lago di Varese ad Azzate

Incidente stradale con ribaltamento sulla Provinciale del lago di Varese, in territorio di Azzate: un camion si è ribaltato sulla riva boscosa a fianco della strada.

L’allarme è scattato intorno alle 14.35, sul posto sono state inviate automedica e ambulanza attivate in “codice rosso”, oltre ai vigili del fuoco e alla Polizia Stradale.

Il camionista – un uomo di 55 anni – è stato portato in ospedale in “codice giallo”, per fortuna non è in pericolo di vita. È stato trasferito all’ospedale di Circolo di Varese.

Le operazioni di recupero del mezzo pesante sono in corso.

Si segnalano code in entrambe le direzioni, ancora alle 16.30.

(Articolo aggiornato alle ore 16.30 di martedì 22 ottobre)