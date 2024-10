Chiusura notturna in A8 tra Gallarate e Busto in direzione Sud

Nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre è prevista una chiusura sul tratto di autostrada A8 tra Gallarate e Busto Arsizio (in direzione di Milano) per consentire una serie di manutenzioni sugli alberi e sulla vegetazione che affianca le corsie. I lavori inizieranno alle 22 di martedì sera e termineranno entro le 5 di mercoledì mattina quando la viabilità tornerà normale.

Nella stessa nottata però sarà chiuso (dalle 21 alle 5) anche il tratto tra Cavaria e l’allacciamento con la Diramazione Gallarate-Gattico (D08) come comunicato in QUESTO articolo. Di conseguenza, chi percorre la A8 da Varese verso Milano, dovrà uscire obbligatoriamente a Cavaria, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A8 a Busto Arsizio, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano.

Sul ramo di allacciamento tra la A36 (ovvero la Pedemontana Lombarda) e la A8 Milano-Varese sarà chiusa, per chi proviene da Osio Sotto, l’immissione sulla A8 Milano-Varese, verso Milano. In alternativa, si consiglia di uscire allo svincolo di Solbiate Olona, percorrere la SP2 ed entrare in A8 a Busto Arsizio.