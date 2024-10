Ci sono nuovi iscritti, parte il servizio di dopo scuola alla primaria di Marnate

Partirà il prossimo 7 ottobre il servizio di post scuola a Marnate. La novità annunciata dal Sindaco Marco Scazzosi dopo le ultime iscrizioni che hanno permesso di raggiungere il numero minimo.

Nonostante ci fosse un alto interesse iniziale, al momento dell’iscrizione si erano presentati in 8, un numero insufficiente a legittimare l’avvio del servizio parascolastico. Quelli al pre scuola ancora meno.

Per garantire comunque la proposta, molto utile alle famiglie, l’amministrazione ha cercato altre opzioni. Tra queste, una collaborazione con Gorla Minore, che ha registrato solo quattro iscrizioni per il post scuola, e un possibile maggiore contributo comunale, sfruttando parte del fondo Sostegno alle Famiglie per ridurre i costi.

Grazie alle ulteriori iscrizioni tardive e alla volontà dell’Amministrazione, il post scuola è stato confermato e partirà ufficialmente da lunedì 7 ottobre 2024. La quota rimarrà invariata, con una riduzione per compensare il ritardo nell’avvio del servizio. L’annuncio, fatto durante una riunione con le famiglie il 1° ottobre, è stato accolto con sollievo, confermando l’impegno dell’Amministrazione Comunale a sostenere le esigenze dei cittadini.