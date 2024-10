“Cittadini del mondo Varesina”: 15 anni sul campo con un decalogo sempre ben in testa

L’importante è partecipare? No, l’importante è mettere a fuoco degli obiettivi personali e di squadra, e raggiungerli. Ha le idee chiare Cittadini del Mondo Varesina, squadra di calcio di salute mentale della Provincia di Varese che, dal 2009 a oggi, partecipando a campionati regionali e nazionali, ha costruito un decalogo per la pratica sportiva che può servire a tutti, dentro e fuori dal campo.

Il primo obiettivo è avere chiari gli obiettivi da raggiungere; il secondo riguarda la capacità di mettere se stessi a beneficio del gruppo. Terzo: non importa vincere, ma avere una mentalità vincente, ovvero motivazione, autostima, disponibilità, gestione delle emozioni, fedeltà a un progetto, coinvolgimento, rispetto e costanza. Gli altri punti riguardano la propensione alla collaborazione, la metodica all’impegno, la capacità di fare sacrifici, il raggiungimento del benessere, la valorizzazione del gruppo, il mettere a fuoco il percorso che porta al risultato. Fino alla massima: sbagliando magari non si vince, ma sicuramente si impara.

I Cittadini del Mondo Varesina, seguendo questo decalogo, stanno andando lontano. Il primo traguardo raggiunto è la durata: sono 15 anni che l’attività va avanti con la presenza di un team multidisciplinare di operatori (educatori e infermieri), di cui tre presenti fin dal primo giorno (Mirco, Maurizio ed Emanuele Martignoni, referente dell’attività con Uisp per i Servizi di salute mentale e mental coach della squadra).

La squadra si chiama Cittadini del Mondo, a cui è stato aggiunto “Varesina” per onorare la partnership con la Varesina Calcio di Venegono Superiore che gioca in serie D e che ha accolto “i Cittadini” nel 2016 condividendo con loro il campo e le attrezzature del Varesina Sports Center di Castiglione Olona.

Quest’anno sono stati tesserati 24 giocatori che si stanno allenando due giorni alla settimana per arrivare preparati al campionato di novembre, con l’obiettivo di partecipare al torneo nazionale “Matti per il Calcio” nel 2025. Farcela è possibile, a patto di metterci la testa. Cosa che è importante per tutti, ancor di più per chi afferisce ai reparti di salute mentale.