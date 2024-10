Crisi dell’amministrazione a Cassano? “Uno spettro agitato dalle opposizioni, noi andiamo avanti”

A Cassano Magnago le forze di maggioranza che sostengono il sindaco Ottaviani “ribadiscono la solidità del patto di governo siglato alle elezioni amministrative del 2022″ e “il patto di governo” per la città.

È la reazione congiunta ai nuovi scossoni visti nell’ultima settimana, con l’addio di Roberto Saporiti (che ha esplicitamente detto di sentirsi fuori dalla maggioranza) ma anche con la polemica che ha coinvolto persino il gruppo locale di Protezione Civile, che non ha gradito il ricorso da parte dell’amministrazione ad un soggetto “esterno”, la Colonna Mobile provinciale.

L’uscita di Saporiti dal perimetro della maggioranza segue quello di Daniele Mazzucchelli, il consigliere che era già passato dall’altra parte della barricata e che anzi proprio di recente si è mosso ad altre forze di minoranza sul tema “caldo” dei rapporti tra Comune e Sieco.

La nota della maggioranza non è solo una lettera d’intenti: FdI, Lista Ottaviani-Poliseno e Progetto 2032 sono convinti che non si debba neppure parlare di crisi, che sia una parola esagerata: «Nonostante il dispiacere per l’allontanamento dei consiglieri Mazzucchelli e Saporiti, si è constatato che su questioni fondamentali, il loro voto in consiglio comunale non è mai andato contro alla maggioranza. Un conto è un voto difforme su una mozione o su una delibera minore, diversa è quella che è stata la loro posizione su questioni cruciali. Motivo per il quale riteniamo la parola “crisi” più uno spettro agitato dalle opposizioni che qualcosa di reale».

Certo, senza Mazzucchelli e Saporiti la maggioranza ha solo un voto di scarto per essere politicamente autosufficiente, però appunto si confida che i due “ribelli” siano critici, ma non al punto da far saltare l’amministrazione. Le dimissioni di Dudi Franchin hanno evitato per qualche mese che la maggioranza fosse ancora più instabile, bisogna vedere ora se il minimo vantaggio in consiglio verrà confermato.

