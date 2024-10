Da conduttore ad attore: la sfida di Thomas Incontri sul grande schermo, insieme ad Enzo Iacchetti e Christian Cocco

Thomas Incontri, direttore artistico del MIV di Varese e conduttore televisivo e radiofonico, ora può mettere nel suo curriculum anche il termine “attore protagonista”.

Ha vissuto infatti la sua prima esperienza come attore protagonista nel nuovo film di Christian Cocco, ben noto come “inviato sardo” di Striscia la Notizia, che con questa pellicola debutta alla regia. «È un ruolo importante ed è stato anche impegnativo – Racconta Incontri – Per essere una prima volta mi sono davvero cimentato in un personaggio complesso».

Il film narra il ritorno in Sardegna di due amici, interpretati dallo stesso Incontri e da Niccolò, suo partner di scena. «Io faccio la parte di quello diligente e preciso, mentre lui è il tipo confusionario che finisco sempre per tirare fuori dai guai. Torniamo in Sardegna per cercare pace, ma anche lì non mancano i problemi» aggiunge Incontri, descrivendo il mix di leggerezza e profondità della trama. Accanto a loro, anche Enzo Iacchetti: che partecipa con una versione del tutto particolare di sé stesso, contribuendo a rendere ancora più vivace la narrazione.

Incontri, che aveva già avuto altre esperienze cinematografiche, ma di più piccola entità, ha preso al volo questa particolare occasione, anche perchè: «Il regista mi ha voluto nel ruolo principale, e all’inizio non è stato nemmeno facile – Racconta Incontri sorridendo –Durante i primi ciak, mi comportavo ancora come presentatore e Christian mi diceva ‘Esci da quel corpo!’. Alla fine però mi ha fatto i complimenti, e in particolate mi ha detto: ‘Avevo visto giusto con te’. E’ stata una soddisfazione».

Le riprese, che si sono svolte tra Milano e la Sardegna, si sono concluse a fine settembre, con la parte sarda ambientata in un resort nel parco di Santa Barbara. «Giravamo in un luogo magnifico, anche se faceva un po’ freddo e in pausa ci avvolgevamo nelle coperte».

Una bella esperienza «Fatta alla bella ètà di 50 anni, perdipiù». E con un sorriso, Thomas ammette: «Se dovesse ricapitare, francamente non direi di no. Dopo trent’anni di conduzione, è stato un bel rimettersi in gioco».

Il film, atteso per il nuovo anno, uscirà in tutte le sale. «Vorrà dire che a inizio 2025 ci vedremo al MIV, ma questa volta io sarò l’attore».