Due denunce in due giorni, straniero nei guai a Como

La Polizia di Stato di Como ha denunciato per due volte in due giorni per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e lesioni, un 32enne marocchino, con precedenti di polizia per reati contro la persona, droga, contro il patrimonio e violazioni della legge sull’immigrazione, senza fissa dimora e con svariati alias registrati nel tempo.

Tutto ha avuto inizio giovedì pomeriggio in piazza Matteotti, nei pressi del capolinea delle autolinee comasche, quando una volante ha proceduto al controllo del 32enne marocchino che vagava in evidente stato di ebbrezza, sporco di sangue per una ferita ad un sopracciglio. La reazione del marocchino alla richiesta di mostrare i documenti, e’ stata repentina e molto violenta , costringendo gli agenti a lavorare duramente per contenere i calci, i pugni e gli sputi del 32enne che, al culmine della colluttazione, ha sferrato una violenta testata ad un poliziotto delle volanti, provocandogli una tumefazione allo zigomo, refertata come guaribile in 5 giorni.

Portato in Questura la violenza e l’atteggiamento oltraggioso non sono cessato e la sua agitazione ha raggiunto l’apice sino a manifestare un malore. Dalla Questura e’ stato subito trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale S. Anna di San Fermo della Battaglia, dove è stato trattenuto, anche per l elevatissimo tasso alcolico e notevoli tracce di assunzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il giorno successivo l’uomo e’ stato dimesso dall’ospedale tornando in Questura per la redazione degli atti della denuncia in stato di libertà per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Visto il suo stato di irregolarità e’ stato accompagnato al C.P.R. di via Corelli a Milano. Condotto preliminarmente al S. Anna per essere sottoposto all’iter sanitario previsto, il 32enne ha ripreso nei comportamenti violenti ed agitati all’ interno dell’ambulatorio, aggredendo ancora una volta fisicamente i poliziotti.

Gli agenti delle volanti sono riusciti a renderlo

inoffensivo ed a compiere tutte le necessarie attività, sino al trasferimento presso il C.P.R. di Milano, con a suo carico una nuova denuncia a piede libero per resistenza e violenza a P.U.