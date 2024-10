Eccellenze varesine e spirito imprenditoriale: storie di successo a Ville Ponti

Durante l’assemblea dei Giovani imprenditori di Confindustria Varese alle Ville Ponti di Varese, sono state presentate due case history varesine di successo e d’ispirazione. La prima ha visto protagonisti i fratelli Marco e Paolo Fazzini, rispettivamente chief marketing officer e chief operating officer della Fazzini srl di Cardano al Campo che si occupa della produzione e del commercio di biancheria per la casa.

L’impresa, recentemente, ha messo in atto una vera e propria riorganizzazione interna, sia sotto l’aspetto del personale, con la ridefinizione di ruoli e di responsabilità, sia sotto l’aspetto dei processi produttivi, con una mappatura delle attività di ogni area e ridefinizione degli stessi.È cambiata, giocoforza, anche la comunicazione verso gli stakeholder interni ed esterni. Un caso virtuoso, dunque, di impresa familiare, conosciuta in tutto il mondo per il suo marchio storico, che ha saputo organizzare e gestire in maniera performante il passaggio generazionale. Protagonista della seconda testimonianza, la Edam Soluzioni Ambientali srl di Gallarate, realtà che si occupa di bonifiche di impianti industriali e decontaminazioni a seguito di incendi, allagamenti ed eventi catastrofici. Impresa che ha saputo dare vita a nuova impresa. Più volte nel tempo. Innanzitutto, attraverso la creazione di una startup finalizzata a supportare e condurre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’ingegneria delle tecnologie digitali come Spacial Computing, VR, Intelligenza Artificiale per applicazioni, tra gli altri, di addestramento per le squadre di pronto intervento in situazioni emergenziali e per il risk assesment nelle imprese. E poi contribuendo a fondare la startup Prodoc, oggi brand incorporato in Edam, un laboratorio specializzato nel restauro e recupero a seguito di danni da acqua di beni cartacei e culturali, come volumi antichi e pergamene, attraverso una tecnologia (un liofilizzatore per carte) in dote a poche realtà in Europa. A raccontare queste case history, il presidente di Edam Oliviero Bistoletti e l’amministratore delegato, Matteo Bistoletti, rispettivamente padre e figlio.