Ecco la nuova giunta di Busto Arsizio. Entrano Sabba, Folegani, Colombo e Albani

Con un comunicato laconico il sindaco Emanuele Antonelli ha definito oggi la nuova compagine della giunta di Busto Arsizio, firmando il decreto di revoca e nomina degli assessori e di attribuzione delle deleghe. Si chiude così un lungo tira e molla politico tra le segreterie di Lega e Fratelli d’Italia per una redistribuzione delle deleghe e dei nomi voluta dal partito di Giorgia Meloni a seguito dell’affermazione alle ultime elezioni europee.

La squadra è così composta:

LUCA FOLEGANI (Fratelli d’Italia) – vicesindaco e assessore alla RIGENERAZIONE URBANA e SPORT – Urbanistica, edilizia, valorizzazione del patrimonio, piano delle alienazioni, sport, celebrazione matrimoni, T.S.O.

ALESSANDRO ALBANI (Lega) – assessore all’ECONOMIA – Finanze, tributi, attrazione risorse, celebrazione matrimoni, T.S.O.

MARIO CISLAGHI (lista Antonelli Sindaco) – assessore alle POLITICHE ISTITUZIONALI – Servizi demografici, statistica, personale, cimiteri, celebrazione matrimoni, T.S.O.

CHIARA COLOMBO (lista Antonelli Sindaco)– assessore alle POLITICHE EDUCATIVE – Istruzione pubblica e privata, strutture scolastiche, alternanza scuola/lavoro, corsi di specializzazione, giovani, pari opportunità, celebrazione matrimoni, T.S.O.

MANUELA MAFFIOLI (Lega) – assessore alla CULTURA e IDENTITA’ – Cultura, musei, biblioteca, grandi eventi, celebrazione matrimoni, T.S.O.

MARIA PAOLA REGUZZONI (Lega) – assessore all’INCLUSIONE SOCIALE E SALUTE – Servizi sociali, lavoro, politiche della casa, celebrazione matrimoni, T.S.O.

MATTEO SABBA (Lista Antonelli Sindaco) – assessore alla SICUREZZA, POLIZIA LOCALE e SVILUPPO ECONOMICO – Polizia locale, trasporti, gestione parcheggi pubblici, mobilità sostenibile, commercio, industria e artigianato, marketing territoriale, celebrazione matrimoni, T.S.O.

Rimangono di esclusiva competenza del Sindaco le attività non citate nel provvedimento e, in particolare: opere pubbliche, strade, viabilità, verde pubblico, ambiente, ecologia, illuminazione pubblica, innovazione tecnologica, partecipate, salute e nuovo ospedale, cerimoniale e comunicazione, progetti speciali, avvocatura, celebrazione matrimoni, T.S.O.

«Ringrazio gli assessori uscenti che in questi anni si sono impegnati con grande dedizione per far crescere la nostra città e porgo i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi entrati, che, sono certo sapranno fare altrettanto e dare un nuovo impulso all’attività politico amministrativa» – commenta Antonelli.