Esami del sangue e delle urine al CDI di Varese: il segreto di una prevenzione semplice ma efficace

La medicina di laboratorio è fondamentale per la prevenzione, permettendo di monitorare facilmente parametri chiave attraverso esami del sangue e delle urine. Questi test forniscono un quadro accurato del nostro stato di salute, spesso rilevando patologie prima della comparsa dei sintomi.

Anche i controlli più semplici possono fare la differenza tra una vita sana e una complicata da malattie evitabili. Grazie alla diagnostica precoce, possiamo intervenire tempestivamente, adattando la prevenzione alle esigenze specifiche in base a sesso ed età, e migliorare così la qualità della vita, sempre sotto la guida del proprio medico di medicina generale.

Under 40: impostare la prevenzione oggi per stare bene domani

Per chi ha meno di 40 anni, la prevenzione è fondamentale per mantenere una buona qualità della vita nel lungo termine. In questa fascia d’età, le problematiche più comuni includono disturbi metabolici e malattie infettive.

Se abbiniamo al controllo del peso e alla cessazione del fumo di sigaretta il controllo periodico di colesterolo, trigliceridi e glicemia abbiamo già un’ottima base per tenere sotto controllo il rischio di sviluppare le malattie cardiovascolari e il diabete, mentre l’analisi della funzionalità tiroidea può aiutare a prevenire disordini ormonali.

Nelle donne in età fertile è utile monitorare i livelli di ferro per evitare carenze, soprattutto in presenza di cicli mestruali abbondanti, mentre negli uomini può essere utile un controllo dei livelli di testosterone per valutare la salute endocrina.

Chi è più giovane ha più frequenti comportamenti sessuali a rischio di malattie infettive: gli esami per le malattie sessualmente trasmissibili sono raccomandati per entrambi i sessi.

Tra i 40 e i 60: ridurre i fattori di rischio

Superata la soglia dei 40 anni, il rischio di malattie croniche aumenta significativamente. Colesterolo, glicemia, e pressione arteriosa devono essere monitorati regolarmente per prevenire problemi cardiaci e metabolici.

Le donne, in particolare, dovrebbero fare attenzione alla transizione verso la menopausa, con controlli mirati alla salute ossea (densitometria ossea e livelli di calcio e vitamina D) per prevenire l’osteoporosi. Anche l’assetto ormonale merita attenzione, poiché l’equilibrio ormonale cambia drasticamente in questa fase.

Gli uomini, d’altra parte, in questa fase della vita dovrebbero sottoporsi a esami periodici del PSA (antigene prostatico specifico) per prevenire problemi alla prostata, comuni con l’avanzare dell’età.

Over 65: longevità in salute

Nella terza età, la medicina di laboratorio diventa cruciale per monitorare lo stato di salute generale, tenere sotto controllo le malattie croniche e prevenirne le complicanze.

Il controllo della funzione renale, della funzione epatica e della glicemia permettono di tenere sotto controllo condizioni come insufficienza renale e diabete, spesso silenti ma pericolose.

Inoltre, il monitoraggio costante dei livelli di vitamina D, calcio, e funzionalità ossea è essenziale per prevenire le fratture, particolarmente comuni nelle persone anziane. Infine, la valutazione della funzione tiroidea e della pressione arteriosa restano importanti per individuare eventuali disfunzioni metaboliche e cardiovascolari.

Il Punto prelievi CDI di via Pirandello a Varese

Gli esami vengono effettuati nella sede di via Pirandello 31 a Varese, piano rialzato del Centro Medico SME.

Per maggiori info https://www.cdi.it/sede/varese-punto-prelievi-pirandello/