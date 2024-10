Eurotek UYBA, vittoria emozionante contro Scandicci: 3-1 alla e-Work Arena con una super Obossa

[Foto UYBA]

Spettacolo ed emozioni alla e-Work Arena di Busto Arsizio, dove la Eurotek UYBA ha conquistato una vittoria entusiasmante per 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-20) contro la Savino Del Bene Scandicci, interrompendo una serie di sconfitte casalinghe che durava dal 2016 contro le toscane.

Questo successo segna un nuovo inizio per la UYBA, alla sua prima partita sotto la guida del coach Enrico Barbolini, dopo la rescissione del contratto con Caprara. La formazione bustocca, composta da Boldini in regia, Obossa opposta, Van Avermaet e Sartori al centro, Kunzler e Piva in banda, con Pelloni libero, ha mostrato grande determinazione e continuità per tutta la partita.

La protagonista indiscussa è stata Josephine Obossa, che ha dominato il match con 24 punti, guadagnandosi il titolo di MVP. La UYBA ha mostrato miglioramenti in tutti i fondamentali, dalla battuta aggressiva alle difese spettacolari di Pelloni, passando per gli attacchi centrali di Van Avermaet, che ha chiuso con 13 punti e un’efficienza offensiva del 62%.

Scandicci, schierata con Ognjenovic e Antropova come diagonale, Da Silva e Nwakalor al centro, Ruddins e Herbots in banda e Parrocchiale come libero, ha cercato di rimanere in partita effettuando diversi cambi nel corso dei set. Nonostante i 24 punti di Antropova, le toscane non sono riuscite a spezzare il ritmo delle padrone di casa, che hanno saputo sfruttare al meglio il sostegno dei 2000 spettatori presenti.

Il primo set si è aperto con grande equilibrio, ma la UYBA è riuscita a prendere il largo grazie ai muri e agli attacchi di Van Avermaet e agli spunti di Piva e Kunzler, chiudendo 25-22. Il secondo set è stato caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte: Obossa e Sartori hanno portato la UYBA avanti, ma Scandicci ha risposto con forza, aggiudicandosi il parziale 25-23 grazie ai punti decisivi di Da Silva. Dal terzo set, il coach di Scandicci Marco Gaspari ha operato cambi, inserendo Bajema e Graziani. Tuttavia, la UYBA ha mantenuto la sua aggressività, sfruttando anche il servizio di Sartori e gli attacchi di Obossa, chiudendo il set sul 25-20. Anche l’ultimo parziale è stato una battaglia punto a punto fino al finale, quando Kunzler e Boldini hanno siglato gli attacchi decisivi, permettendo alla UYBA di chiudere il match con un altro 25-20.

Al fischio finale, è esplosa la festa tra squadra, staff e pubblico, con la UYBA che ha finalmente mostrato tutto il suo potenziale, alimentando la speranza di una stagione di riscatto dopo un avvio complicato.

Grande soddisfazione per coach Enrico Barbolini: “Siamo stati bravi, sapevamo che dovevamo essere più aggressivi e presenti rispetto alle uscite precedenti, consapevoli della difficoltà dell’impegno. Poi si sa, l’appetito vien mangiando: quando vedi che con le tue forze riesci a stare attaccato e a contrastare una corazzata del genere, acquisti consapevolezza e anche Scandicci, come tutte le squadre, anche le più forti, può andare in difficoltà se sente il fiato sul collo. Bravissimi noi a non calare mai di attenzione, guardiamo avanti con fiducia”.

Il tabellino

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Savino del Bene Scandicci 3-1 (25-22, 23-25, 25-20, 25-20)

Eurotek UYBA Busto Arsizio: Howard ne, Pelloni (L), Piva 8, Olaya ne, Van Avermaet 13, Morandi ne, Lualdi ne, Sartori 9, Obossa 24, Frosini ne, Kunzler 13, Boldini 3, Scola, Concolino ne

Savino del Bene Scandicci: Herbots 5, Castillo (L2), Ruddins 7, Kotikova ne, Ognjenovic 1, Parrocchiale (L), Bajema 4, Graziani 6, Nwakalor 2, Da Silva 8, Baijens, Antropova 24, Mingardi 3, Gennari

Arbitri: Puecher – Marconi

Note. UYBA: ace 6, battute errate 9, muri 4, errori 27. Scandicci: ace 4, battute errate 13, muri 11, errori 28. Durata set: 26, 31, 28, 25. Tot. 2h. 00. Spettatori: 2011