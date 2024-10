“Eventi in jazz” torna a Busto Arsizio con uno spettacolo per piano, tip tap e mandolini

Si torna a Busto Arsizio per il penultimo appuntamento della rassegna “Eventi in Jazz”, curata dall’associazione Area 101 APS con la direzione artistica di Mario Caccia e realizzata con il sostegno dei Comuni di Castellanza e Busto Arsizio.

La serata di venerdì 8 novembre al Cinema Teatro Manzoni (inizio live ore 21; ingresso 10-12 euro; gratuito per gli Under 20) ha il sapore della sorpresa e dell’originalità, visto che gli organizzatori hanno invitato, per un evento che si annuncia davvero unico, Salvatore Bonafede, uno dei maestri indiscussi del pianismo jazz nazionale, l’Orchestra dei Mandolinisti Bustesi, eccellenza della città bustocca, che da oltre un secolo tiene vivo il grande valore storico e artistico della tradizione mandolinistica italiana, testimoniando al tempo stesso l’internazionalità della musica per strumenti a plettro, e Tommaso Maria Parazzoli, ballerino di Tip Tap che nel 2022 si è laureato campione mondiale di specialità.

Tra musica e danze si assisterà a un ritorno alle origini del jazz e a una serata scintillante e singolare.

A raccontare questo concerto Salvatore Bonafede, pianista e compositore di fama internazionale (nel corso della sua luminosa carriera ha collaborato con jazzisti del calibro di Jerry Bergonzi, Joe Lovano, Paul Motian, Joshua Redman, Mark Turner, Bob Mintzer, Charlie Mariano, Randy Bracker, Dewey Rendman, Tom Harrel, John Scofield, Bobby Watson e moltissimi altri), il cui tocco sicuro e ben distinguibile rifugge il virtuosismo e il tecnicismo esasperato fine a stesso: «Eseguiremo un repertorio legato al jazz delle origini, anzi al ragtime, la musica in voga alla fine dell’Ottocento e all’inizio del Novecento, prima dell’avvento del jazz. Musica che veniva ascoltata con il corpo, per così dire, prima ancora che con le orecchie, musica da ballare, come del resto lo era inizialmente il jazz. Insieme ai Mandolinisti Bustesi e alla performance di Tommaso Maria Parazzoli cercheremo di far rivivere le atmosfere degli anni Trenta e Quaranta, quando il jazz, per l’appunto, veniva suonato in grandi sale con la presenza di ballerini professionisti».

Durante il concerto si alterneranno situazioni e momenti diversi: Salvatore Bonafede si esibirà in solo (brevemente), in trio con il contrabbassista Roberto Piccolo e il batterista Nicola Stranieri (proponendo alcuni brani tratti dal suo album “Sicilian Opening” dedicato al jazz delle origini di New Orleans, tra cui “Italian Ingegno”, “La Grande Ilusion”, “WWWW” e “Sicilian Opening”) e poi con i Mandolinisti Bustesi: si tratta della sua prima volta con questa formazione, con cui eseguirà i brani “That Italian Rag” di Al Piantadosi, “The Entertainer” di Scott Joplin e “Operatic Rag” di Julius Lenzberg.

“Eventi in Jazz” si concluderà venerdì 15 novembre a Castellanza: sul palco del Cinema Teatro Dante sarà la volta della Verdi Jazz Orchestra diretta dal M° Pino Jodice e, come special guest, Emanuele Cisi, sassofonista di fama internazionale. La big band composta dagli studenti del Conservatorio G. Verdi di Milano presenterà il nuovissimo album “Flying over the clouds”, pubblicato dall’etichetta Abeat Records e realizzato con il contributo del ministero della Cultura e della Siae: il disco include composizioni originali scritte da Jodice e da tre giovani musicisti della VJO (Monique Chao, Francesco Spinazza e Marco Battigelli) e caratterizzate da arrangiamenti curati, interpretazioni brillanti e sound potente.

Inizio concerti: ore 21.

Biglietti: ingresso 12 euro; ridotto (10 euro) dai 20 ai 26 anni; gratuito per gli Under 20 (da prenotare via mail scrivendo a management@abeatrecords.com).

