Formazione per operatori extralberghieri: un corso per valorizzare il turismo del Varesotto (e non solo)

L’associazione “B&B dei 7 Laghi”, con il patrocinio della Camera di Commercio di Varese, ha organizzato un corso di formazione per gli operatori del settore extralberghiero, finalizzato a potenziare le competenze in ambito turistico, tecnico-legislativo e di promozione territoriale. Dal 2 novembre è infatti obbligatorio il Codice di Identificazione Nazionale (Cin) per le strutture ricettive e il corso è una possibilità per preparare gli operatori locali alla nuova normativa e sfruttare al meglio le opportunità turistiche offerte dai grandi eventi.

Il corso si terrà in diverse sedi della provincia di Varese, per garantire la massima partecipazione degli operatori. Le iscrizioni sono ancora aperte e il primo appuntamento è fissato per venerdì 17 ottobre, alla Sala del Comune di Angera. La mattina sarà dedicata a una lezione teorica sulle attrattive della provincia, lezione che verrà ripetuta anche nei giorni 7 e 14 novembre. Nel pomeriggio, è prevista una visita guidata all’Eremo di Santa Caterina del Sasso (tutte le visite guidate sono incluse nel corso) .

Il secondo incontro si terrà il 24 ottobre alla Camera di Commercio di Varese, dalle 14.30 alle 16.30 dal titolo “Illustrazioni delle nuove disposizioni in materia di Cir & Cin”. Il 7 novembre, presso la Sala Conferenze del Museo del Tessile di Busto Arsizio, è prevista una sessione teorica al mattino, mentre nel pomeriggio si svolgerà una visita guidata a Castelseprio.

Il 14 novembre, l’incontro si terrà nuovamente alla Sala Immersiva della Camera di Commercio di Varese, con una parte teorica la mattina e una visita guidata al Sacro Monte di Varese nel pomeriggio. L’ultimo appuntamento è con un workshop conclusivo, si svolgerà il 21 novembre dalle 10.00 alle 12.00 presso la Camera di Commercio di Varese.

L’obiettivo del corso è migliorare le competenze degli operatori extralberghieri per valorizzare il territorio varesino e le sue eccellenze turistiche. Gli incontri mirano a fornire strumenti utili per creare itinerari turistici personalizzati e aggiornare gli operatori sugli obblighi normativi introdotti dalla Legge 192/2023, che include novità sulle locazioni turistiche. Inoltre, il corso punta a favorire la collaborazione tra gli operatori del settore per creare una rete sinergica a supporto del turismo varesino.

Per iscriversi, è possibile cliccare sul link fornito dall’associazione.

Foto sopra di Marco Benedetto Cerini