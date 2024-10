“Freebility: oltre gli stereotipi” arriva a Gazzada per una giornata all’insegna dell’inclusione

Sabato 12 ottobre 2024, a partire dalle 10:30, Villa Cagnola di Gazzada Schianno si prepara ad accogliere l’evento “Freebility: oltre gli stereotipi”. Giunto alla sua seconda edizione, questo evento gratuito e aperto a tutti promette una giornata ricca di emozioni e testimonianze, all’insegna dell’inclusione, della cultura, dell’arte e dello sport. Con workshop, una sfilata di moda e una cena di gala, l’obiettivo è fare la differenza e offrire supporto a chi ne ha più bisogno.

Workshop e attività

L’evento partirà alle 9:30 con l’ingresso degli ospiti. Dalle 10:30 inizieranno dei laboratori pratici, workshop di make-up, bon ton, comunicazione, body-positivity e sulla creazione di podcast, tutti tenuti da esperti del settore. Dalle 10:30 alle 12 si potrà assistere a tre workshop:

– Make-up quotidiano con Silvia Gozzi: creazione di un trucco perfetto per ogni giorno.

– Dal concept alla puntata: come creare un podcast di successo con Roberto Lachin, podcaster e atleta paralimpico.

– Consapevolezza del corpo con Madame Sophie: prendere consapevolezza del proprio corpo e come rendersi a proprio agio attraverso l’arte dell’amore per sé stessi.

Nel pomeriggio, seguiranno altri due workshop:

– L’Arte del ricevere con Thomas Luigi Mastroianni: un workshop di buone maniere e galateo per padroneggiare l’eleganza a tavola.

– ComunicAttivaMente con Silvia Sperandio: comunicazione attiva e intelligenza emotiva, per migliorare le relazioni interpersonali e l’impatto personale.

Alle ore 16:00, un metodo di insegnamento innovativo per tutti: Danza al Buio – Blindly Dancing, il workshop esperienziale di successo di Elena Travaini, campionessa mondiale di danze caraibiche, che ha visto la partecipazione di oltre 250mila persone in tutto il mondo. Un’esperienza sensoriale unica accessibile a tutti.

Moda e solidarietà

La giornata si concluderà alle 18:00 con una sfilata di moda internazionale che vedrà la partecipazione di artisti sartoriali che esplorano la moda inclusiva ed ecosostenibile a 360 gradi. Stilisti come: Rosanna Stega, Giorgia Cicatello, Massinissa Askeur, Andrea Rizzo e MyStyle Bags.

Cena di Gala di beneficenza

Alle ore 20:00, solo su prenotazione, sarà servita una prestigiosa Cena di Gala, il cui ricavato di 70 euro a persona verrà interamente devoluto in beneficenza. Un’occasione unica per vivere una serata indimenticabile in nome della solidarietà.

Il ricavato delle donazioni per l’evento e per la Cena di Gala supporterà quattro associazioni che operano nel sociale:

– Amici Miei Singing Group APS, associazione che aiuta ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo e le loro famiglie.

– Costa Sorriso Onlus, cooperativa che promuove l’inserimento lavorativo di giovani disabili.

– Anemos Lombardia, associazione volta alla prevenzione e contrasto di stalking, violenza di genere e bullismo.

– Dona un Colore a un Bambino, progetto con lo scopo di raccogliere materiale artistico per i bambini in cura nei reparti di oncologia pediatrica in tutta Italia.

Un progetto di inclusione e cambiamento: Freebility

Lo scopo del progetto è quello di dare voce alle persone spesso dimenticate dalla società, offrendo loro esperienze culturali, formative e artistiche in un ambiente accessibile e accogliente per tutti.

L’evento è supportato da media partner, tra cui il Motto Podcast di Roberto Lachin, che renderà la giornata accessibile anche a chi non può essere presente.

