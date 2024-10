Giornate FAI d’Autunno 2024: un weekend tra storia e bellezza a Morazzone

In occasione delle Giornate FAI d’Autunno 2024, la Parrocchia di Sant’Ambrogio a Morazzone aderisce all’iniziativa invitando a riscoprire il cuore storico del paese attraverso un programma di visite guidate alla Chiesa Parrocchiale, al campanile e al Museo Parrocchiale. Un’iniziativa che racconta secoli di storia, arte, fede e tradizioni locali, valorizzando il patrimonio culturale di Morazzone e la sua eredità artistica e religiosa. Le iscrizioni alle visite guidate si eJettueranno direttamente in loco all’ingresso della Chiesa, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Programma delle Visite Guidate

Sabato 12 ottobre 2024 – ore 15.00

Domenica 13 ottobre 2024 – ore 14.30 e 16.30

Visita alla Chiesa Parrocchiale di Sant’Ambrogio e al Museo Parrocchiale

Questa visita rappresenta un viaggio aJascinante fra storia, fede e cultura attraverso due millenni, dalle origini romane di Morazzone ai giorni nostri. La Chiesa parrocchiale, risalente nel suo nucleo più antico al XV secolo, e ricca di opere d’arte, tra cui aJreschi di scuola lombarda e sculture sacre, custodisce racconti unici. Particolare attenzione sarà dedicata al Museo Parrocchiale, allestito nella sacrestia, che conserva preziosi documenti, paramenti sacri, suppellettile liturgica e opere pittoriche, fra cui un aJresco raJigurante Sant’Ambrogio del celebre Pier Francesco Mazzucchelli, noto come il Morazzone.

Domenica 13 ottobre 2024 – ore 10.00, Visita al Campanile e Concerto di Campane

Un evento imperdibile per chi desidera approfondire la storia del sistema campanario ambrosiano e assistere a un concerto manuale delle campane eseguito dal gruppo campanari di Morazzone. I partecipanti avranno la possibilità di visitare dall’esterno la torre campanaria risalente al XVII secolo per scoprire i meccanismi e le tradizioni legate alle campane, vere e proprie protagoniste della vita religiosa e civica di Morazzone.

Un impegno per la Comunità

Massimiliano Coletto, volontario della Parrocchia di Sant’Ambrogio, sottolinea l’importanza di questa iniziativa: “Queste giornate rappresentano un’occasione preziosa per raccontare la storia di Morazzone attraverso il patrimonio artistico e culturale che custodiamo con passione. La collaborazione con il FAI, avviata nel 2021, ha portato nuova visibilità e nuove opportunità per il nostro paese e per la nostra parrocchia. Ogni anno, le visite guidate alle nostre chiese attirano centinaia di visitatori, animando il paese e raIorzando il legame tra comunità e territorio.”

Le visite guidate sono a offerta libera, il cui ricavato viene destinato al mantenimento e al restauro del patrimonio artistico della Parrocchia. L’obiettivo è di preservare e valorizzare questi luoghi, aJinché possano essere fruiti dalle generazioni future.

L’evento è reso possibile grazie ai volontari della Parrocchia e alla collaborazione con il FAI, e si prospetta un grande successo. Oltre mille visitatori hanno partecipato alle visite guidate alle chiese di Morazzone durante le ultime Giornate FAI di Primavera 2024, un risultato che conferma la passione e l’interesse verso i luoghi di fede di Morazzone.