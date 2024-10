“Grazie al personale della neurochirurgia di Varese, una realtà di eccellenza sanitaria”

Gentile Redazione di VareseNews,

Vorrei condividere pubblicamente la mia profonda gratitudine e ammirazione per l’eccellente assistenza ricevuta presso il Reparto di Neurochirurgia dell’Ospedale di Circolo di Varese.

Dopo un incidente stradale avvenuto in provincia di Verbania, in cui ho riportato la frattura di alcune vertebre, sono stato ricoverato presso questo reparto.

Fin dal mio arrivo, ho avuto la fortuna di essere accolto da un team di professionisti straordinari, che hanno dimostrato non solo una grandissima competenza, ma anche un’umanità e una disponibilità eccezionali.

Un ringraziamento speciale va al Dott. Pozzi, che mi ha operato, e a tutta l’equipe medica e infermieristica, al personale dei servizi, che mi ha assistito in ogni momento.

Dal personale medico a quello infermieristico e di supporto, ogni singola persona mi ha fatto sentire seguito, compreso e supportato in ogni fase del percorso, sia prima che dopo l’intervento. La loro professionalità, unita a un approccio empatico, ha reso questo momento difficile della mia vita un po’ più sopportabile.

Ritengo sia doveroso rendere omaggio pubblicamente a tutti coloro che lavorano in questo reparto, spesso nell’ombra, ma con dedizione e passione.

Sono loro che fanno davvero la differenza, non solo per la qualità delle cure, ma anche per la dignità e il rispetto che riservano a ciascun paziente.

Mi auguro che la mia testimonianza possa portare il giusto riconoscimento a una realtà di eccellenza sanitaria come quella di Neurochirurgia a Varese.

Grazie di cuore.

Con stima e riconoscenza,

Re Barsanofio