Halloween party e castagnata al Circolo di Sant’Ambrogio

Tradizione e divertimento nel rione di Sant’Ambrogio che torna ad animarsi con due eventi nel prossimo week-end, organizzati dall’Associazione I Santambrogini APS, Madboys Eventi & Concerti e Il Circolo.

Giovedì 31 ottobre dalle 22 Halloween Party con “la Paura fa ‘90/’00…” per cantare e ballare tutti i successi della musica italiana ed internazionale al suono inconfondibile dei vinili di TRASHMILANO. Il collettivo milanese, ormai di casa, torna al Circolo di Sant’Ambrogio per regalare un’altra notte di emozioni e grande musica. Sarà possibile mangiare dalle 19.00 con un menu speciale (maxipanino con la salamella / maxipanino vegetariano / patate al forno). Per prenotare telefonare al numero 0332223317

Prosegue venerdì 1 novembre con la tradizionale Castagnata dei Santambrogini, un evento ormai diventato fisso nel calendario del rione varesino con cui l’Associazione raccoglie i fondi per le attività benefiche in favore del quartiere. Dalle ore 15 verranno servite ottime caldarroste e vin brulé all’interno del Cortile del Circolo.

L’ingresso agli eventi è gratuito.