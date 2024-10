Halloween porta a Cislago “Piccole storie di paura” per bambini coraggiosi

Halloween porta a Cislago tante storie. Giovedì 31 ottobre, alle 20.30, in Villa Isacchi (in via Magenta 128), andrà in scena lo spettacolo Piccole Storie di Paura.

Lo spettacolo narra la vicenda di due fratelli, che nel magico e tenebroso giorno di Halloween si sfidano a suon di storie paurose. Proposto dal Comune di Cislago e presentato da “Oplà, artigiani di scena” è adatto a bambini dai 3 ai 10 anni.

Ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti. Tutti i bambini possono vestirsi a tema.

QUI LA LOCANDINA