I bimbi dell’asilo di Schianno in visita alla “casa” del sindaco

Una giornata speciale sia per i bambini dell’Asilo di Schianno sia per l’Amministrazione e i dipendenti comunali.

Il filo conduttore scelto dalla scuola materna per quest’anno scolastico è Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato e, in tale ottica, i bambini si sono recati in Comune per ritirare un pacco spedito proprio dal protagonista, Charly Bucket.

Al loro arrivo i bambini sono stati accolti da Manuela, agente di Polizia Locale e da Francesca dell’Ufficio Servizio Sociali per essere condotti alla Sala Consiglio dove, ad attenderli, c’era il sindaco Stefano Frattini con gli Assessori Silvia Lorusso e Salvatore Trovato.

Gli Amministratori hanno consegnato loro il pacco proveniente da Londra, al cui interno c’era il libro che racconta la storia di Charly; un dono prezioso che guiderà i piccoli alunni durante tutto il loro anno scolastico.

«E’ stato divertente e interessante, scoprire le reazioni dei bambini», spiegano gli amministratori. «Ci hanno rivolto domande davvero divertenti e curiose; eccone alcune: io da grande voglio fare il Sindaco, ma come si fa a diventare Sindaco? Siamo andati in una sala che sembrava la casa di Frozen. Le telecamere guardano in tutte le case per vedere se le nostre camerette sono in ordine? A me è piaciuto camminare per il paese con gli amici.

Una signora del Comune ci ha promesso che organizzerà una festa del cioccolato».