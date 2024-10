I voti del Varese: Stampi sfonda, Banfi realizza. Vitofrancesco fermato dai legni

VARESE – FOSSANO 2-1 | I VOTI DEI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Nel primo tempo salva su Boix, nella ripresa non riesce a tirare fuori l’incornata di Bongiovanni. Poi però non è più chiamato in causa

PRIOLA 6,5: La sua esperienza esce nel finale quando la gara si fa dura e serve tutto il bagaglio del suo repertorio per respingere gli attacchi avversari

MIKHAYLOVSKIY 6: Meno preciso del solito, anche nei lanci. Per 80′ è quasi uno spettatore, poi anche lui deve rimettersi l’elmetto in testa e guerrigliare, cosa che gli viene piuttosto bene

BONACCORSI 6,5: Secondo gol in quattro giorni, ma questa volta i tre punti arrivano. Attento in difesa e pericoloso anche in avanti, non solo su calci piazzati

VITOFRANCESCO 6,5: Prestazione di carattere, soprattutto quando la squadra ne ha più bisogno. Sfortunato sulle punizioni: prima la traversa, poi il palo.

VALAGUSSA 5,5: Gara di sostanza e di pochi inserimenti. In mediana mancano le geometrie di D’Iglio, in questo periodo sarà chiarato a gestire qualche pallone in più

DAQOUNE 6: Tanta lotta, non sempre con il giusto ragionamnto. A volte esce spudorato e viene beffato. Ma quando c’è da metterci la gamba non si tira indietro

Malinverno s.v.: Dentro nel finale per aiutare a portare in porto la nave

STAMPI 7: A sinistra ha trovato la sua dimensione: in difesa migliora e davanti è sempre pericoloso. Affondi continui e un assist al bacio per Banfi che ringrazia e dice 6

MACCIONI 5,5: È nel periodo in cui vorrebbe fare di più e invece gli riesce poco. Serve ripartire dalle piccole cose, anche perché ha dimostrato che la voglia non manca

Marangon 6: Entra nel momento sbagliato: il Fossano fa gol e poi spinge. Lui spazza qualche pallone e si sbatte per la squadra

BANFI 7: Un altro gol, e sono 6. Sinistro potente su splendido invito di Stampi e gara sbloccata. Lascia il campo anzitempo, speriamo tutti non sia un altro guaio muscolare

Barzotti 6: Davanti ha pochi palloni giocabili, ma nel finale è lui a gestire il possesso quando la sfera scotta e bisogna portarla lontana dai pericoli.

GUBELLINI 6,5: A volta si intestardisce a cercare la porta ma la generosità la dimostra con la corsa e le sportellate ai difensori avversari. L’espulsione di Gallesio è tutta merito suo e della sua volontà