Floris: “Tre punti importanti. Vittoria che rafforza gruppo e ambiente”

VARESE – FOSSANO 2-1 | LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ROBERTO FLORIS (Allenatore Varese): Il Fossano ha dimostrato di avere qualità ma per noi oggi era importante vincere, anche perché arriviamo da tre partite di fila nelle quali abbiamo avuto delle difficoltà perdendo D’Iglio, Ferrieri e Azizi oltre a quelli che sappiamo già. Questa è un situazione nella quale è importante portare a casa i tre punti per uscire più forte. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo da padroni del campo, nel secondo è subentrata un po’ di stanchezza con pochi cambi a disposizione. Stiamo stringendo i denti e in queste circostanze riuscire a vincere non fa che rinforzare il gruppo e l’ambiente. Nel finale il 2-1 ci ha fatto venire un po’ di paura pensando a Voghera e Broni, qualche scheletro ti passa davanti. La gestione della palla, senza D’Iglio e Azizi, passa da altri meccanismi, ma oggi era importante vincere e ho visto i miei ragazzi battagliare per portare a casa il risultato.

FLORIS 2: Guardando i risultati ti fa capire che questo campionato non è così scontato come sembra. La classifica sorride, siamo a 7 partite positive, non dobbiamo abbassare la guardia anche perché quando vinciamo siamo fenomeni e invece al primo pareggio veniamo attaccati come se fossimo diventati scarsi da una settimana con l’altra. Teniamo l’equilibrio e continuiamo ad andare avanti su questa strada sperando che la fortuna sugli infortuni ci aiuti. In settimana sarà importante recuperare le forze dopo tre partite intense e difficili.

GIUSTO PRIOLA (Giocatore Varese): Questa è stat una vittoria importantissima perché dovevamo ripredendere il percorso dopo il pareggio di Broni. In campo nel finale non abbiamo sentito tanto la pressione. Statisticamente siamo un po’ sfortunati, prendiamo gol subendo pochi tiri e su questo dobbiamo migliorare. L’approccio alla gara invece difficilmente lo sbagliamo, soprattutto in casa sappiamo che le altre squadre soffrono.