In casa il Varese non sbaglia: Fossano battuto 2-1

Il Varese tra le mura amiche del “Franco Ossola” prosegue il percorso netto e alla lista delle squadre sconfitte si aggiunge il Fossano. Il 2-1 finale porta tre punti ma anche oggi non è mancato qualche brivido: dopo le reti di Banfi e Bonaccorsi nel primo tempo e l’espulsione di Gallesio al 2′ della ripresa – fallo da “ultimo uomo” su Gubellini -, i ragazzi di mister Floris anziché mettere in cassaforte la gara subiscono un gol da Bongiovanni regalandosi un finale di inutile sofferenza, al quale però questa volta, anche grazie all’apporto del pubblico, non porta a un altro pareggio beffardo.

La vittoria permette ai biancorossi di accorciare verso la vetta della classifica, con il Bra sconfitto in casa dal Chisola e il Ligorna rallentato dal pari contro l’Asti. Forse guardare la classifica è ancora un esercizio poco redditizio, anche perché ora ai biancorossi si chiede maggior continuità anche in trasferta con il prossimo impegno domenica 13 ottobre a Borgaro. Servirà una prestazione di spessore superiore, soprattutto a livello di tenuta mentale, per prendersi i tre punti e festeggiare la prima vittoria lontano da Masnago. Questa sera si festeggia – tirando un sospiro di sollievo – ma con i tre punti in tasca il cielo è più sereno.

FISCHIO D’INIZIO

Dopo il pareggio amaro di Broni, il Varese torna al “Franco Ossola” per affrontare il Fossano. Fino a oggi lo stadio masnaghese è stato un fortino che ha fruttato il massimo dei punti in palio e l’obiettivo di Vitofrancesco e compagni è quello di prolungare il periodo positivo. Mister Roberto Floris deve fare a meno degli infortunati – oltre a Molinari e Ropolo – Ferrieri e D’Iglio, ai quali si è aggiunto nel prepartita anche Azizi. I biancorossi scendono in campo con un 3-4-1-2 nel quale Maccioni agisce alle spalle di Banfi e Gubellini. A rimpolpare la panchina anche due i due juniores Pascucci e Jella. Il Fossano di mister Alberto Merlo parte con un 3-5-2 nel quale Cenci agisce da mezzala libera di attaccare, mentre in avanti ci sono Ventre e Boix.

PRIMO TEMPO

Inizia con un palo del Varese la partita: Gubellini va in pressing dopo il calcio d’inizio del Fossano, la difesa ospite pasticcia e l’attaccante biancorosso arriva in scivolata sul pallone; Cirillo è battuto ma la sfera rotola beffarda sul palo. Nei primi minuti la gara è vivace, il Varese attacca e chiede un rigore con Bonaccorsi al 7′ ma poi rischia all’11 quando i difensori non si intendono in impostazione regalando palla a Boix, che però si vede parare il tentativo da Piras, che si tuffa e para in angolo. Al 13′ è uno spunto di Stampi sulla sinistra a fare la differenza: dribbling su due avversari e assist per Banfi che con il mancino non perdona insaccando l’1-0. Dopo il vantaggio biancorosso la gara diventa più bruttina, con il Fossano che si difende basso, anche con qualche colpo ruvido. A risentirne è lo spettacolo, con il Varese in cerca di spazi e gli ospiti che chiudono senza riuscire a imbastire ripartenze. La gara scivola così via senza grandi emozioni fino al recupero, quando su azione d’angolo arriva il raddoppio biancorosso: corner di Vitofrancesco e inserimento di Bonaccorsi per l’incornata vincente che vale il 2-0, risultato con il quale si chiude il primo tempo.

SECONDO TEMPO

La ripresa inizia con un episodio che cambia la gara: Gubellini protegge di forza un rinvio dalle retrovie, salta Cesaretti e punta la porta prima di venir steso al limite dell’area da Gallesio. L’arbitro fischia la punizione e non puuò che estrarre il cartellino rosso per il difensore ospite, reo di aver fermato una chiara occasione da gol. Sulla punizione successiva è sfortunato Vitofrancesco che calcia a giro sopra la barriera ma colpisce la barriera. Con l’uomo in più i biancorossi gestiscono ritmi e possesso palla senza dare possibilità al Fossano. Al 19′ è ancora sfortunato Vitofrancesco che si vede respingere dal palo un’altra punizione per il suo secondo legno di giornata. La gara sembra poter sfilare senza problemi per il Varese ma al 35′ il neo entrato Bongiovanni trova l’inserimento giusto nel mezzo della distratta difesa biancorossa e accorcia le distanze dando brio al finale. I piemontesi infatti a quel punto non hanno niente da perdere e si sbilanciano con il Varese che invece di gestire il pallone forte della superiorità numerica butta via il pallone. Al 44′ Valagussa viene servito in profondità da Gubellini e cade a terra dopo la spinta di De Benedetti, che però l’arbitro giudica regolare. Nel finale i biancorossi riescono a tener botta e non concedere altre possibilità agli ospiti e dopo il lungo recupero (6′ abbondanti), il triplice fischio dell’arbitro fa tirare a tutti un grande sospiro di sollievo.