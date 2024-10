Il 20 ottobre spoglio in diretta per conoscere i vincitori del Premio Chiara

L’Associazione Amici di Piero Chiara invita tutti gli appassionati di letteratura a partecipare alla Manifestazione Finale del Premio Chiara 2024, che si terrà domenica 20 ottobre 2024 alle ore 17.00 presso la Sala Napoleonica delle Ville Ponti di Varese, in Piazza Litta 2.

L’evento sarà condotto da esperti del settore e vedrà lo spoglio in diretta delle schede di voto, al termine del quale sarà proclamato il vincitore dell’edizione 2024 del prestigioso premio letterario. La manifestazione rappresenta un’importante occasione per celebrare la cultura e l’arte narrativa, coinvolgendo il pubblico in un’atmosfera di attesa e partecipazione.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’Associazione Amici di Piero Chiara al numero 0332 335525 o visitare il sito web www.premiochiara.it.

Nel corso della manifestazione:

Interviste ai finalisti Helena Janeczek, Santo Piazzese, Veronica Raimo con Luca Crovi e Andrea Vitali.

Finale del Premio Chiara Giovani, con annuncio del vincitore e della classifica dei premiati. Conferimento del Premio Regio Insubrica e del Premio “un racconto per un viaggio”.

Presentazione dei vincitori del Premio Chiara Inediti, Alberto Bortoluzzi (Long drink) e Francesco Scaramozzino (Il significato della luna), pubblicati da Pietro Macchione Editore.

Conduce Claudia Donadoni.

I FINALISTI

Helena Janeczek, nata a Monaco di Baviera da una famiglia ebreo-polacca, vive in Italia da oltre trent’anni. Poetessa e scrittrice, ha esordito con la raccolta di poesie in lingua tedesca Ins Freie (Suhrkamp, 1989), mentre ha scritto in italiano il suo primo romanzo, Lezioni di tenebra (Guanda 2011, Premio Bagutta Opera Prima), che racconta del viaggio compiuto ad Auschwitz insieme alla madre, che lì era stata prigioniera con il marito. È inoltre autrice dei romanzi Cibo (Mondadori, 2002), Le rondini di Montecassino (Guanda, 2010), finalista al Premio Comisso e vincitore del Premio Napoli, del Premio Sandro Onofri e del Premio Pisa. Nel 2017 esce per Guanda La ragazza con la Leica, romanzo incentrato sulla fotografa Gerda Taro e vincitore del Premio Strega 2018. È redattrice di «Nuovi Argomenti» e di «Nazione Indiana». Finalista al #Chiara2024 con Il tempo degli imprevisti, Guanda.

Santo Piazzese, biologo, è nato a Palermo, dove vive e lavora alla civica università. Con Sellerio ha pubblicato I delitti di via Medina-Sidonia (1996), La doppia vita di M. Laurent (1998) e Il soffio della valanga (2002), tutti raccolti anche nel volume della collana «Galleria» Trilogia di Palermo (2009), Blues di mezz’autunno (2013) e i racconti Sei casi per Lorenzo La Marca (2023). Ha vinto il Premio Lama e Trama 2011 alla Carriera, nel 1997 il Festival del Primo Romanzo, a cura del Salone del Libro di Torino e del Festival du Premier Roman di Chambéry. Riconosciuto tra i protagonisti del cosiddetto “noir mediterraneo” ha riscosso molti riconoscimenti dalla critica. I suoi romanzi, ripubblicati in numerosi edizioni, sono stati tradotti in vari paesi. Nel 2000 ha esordito come autore radiofonico, con un radiodocumentario in 5 puntate trasmesso da Radio Rai, dedicato ad alcuni siti della Sicilia antica. Finalista al #Chiara2024 con Sei casi per Lorenzo La Marca, Sellerio.

Veronica Raimo, ha pubblicato i romanzi Il dolore secondo Matteo per minimum fax (2007), Tutte le feste di domani per Rizzoli (2013), Miden per Mondadori (2018) tradotto in USA, UK e Francia. Nel 2022 esce per Einaudi, Niente di vero, romanzo grazie al quale si aggiudica il Premio Strega Giovani e il Premio letterario Viareggio-Rèpaci. Nel 2019 ha pubblicato per Feltrinelli la raccolta di poesie Le bambinacce, scritta con Marco Rossari. Nel 2012 ha scritto la sceneggiatura del film Bella addormentata di Marco Bellocchio. Traduce dall’inglese per diverse case editrici autori quali F. Scott Fitzgerald, Ray Bradbury, Octavia E. Butler. Ha scritto su varie testate, tra cui “Il Manifesto”, “D-La Repubblica”, “Amica”, “Robinson”, “Rivista Studio”, “Linus”, “Rolling Stone”, “TTL” e “Il tascabile”. Finalista al #Chiara2024 con La vita è breve, eccetera, Einaudi.