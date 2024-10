Il gps “ritrova” a Senago l’auto rubata da un garage di Como

La Polizia di Stato, nella serata di ieri è intervenuta in un condominio di via Morazzone a Como in soccorso di un residente al quale avevano da poco rubato l’auto dal box condominiale. Sul posto, gli agenti hanno accertato che la serranda del box di sua proprietà era stata forzata e che la sua macchina, un’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, era stata rubata.

I poliziotti hanno così documentato fotograficamente tutti i dettagli e tutte le tracce lasciate dai malviventi – la forzatura della serranda creata con l’utilizzo di un flessibile e la centralina elettronica originale dell’auto abbandonata a terra – nonché tutte le informazioni necessarie per avviare le dovute indagini.

Il dettaglio più rilevante era la presenza sull’autovettura di un ulteriore dispositivo GPS installato e pertanto, interpellata la società che gestiva il dispositivo e la sua localizzazione, in brevissimo tempo ha restituito le coordinate geografiche di dove si trovasse l’auto – un parcheggio pubblico sito nel comune di Senago.

La centrale operativa della Questura, che sin dal primo istante ha gestito lo scambio delle informazioni, ha così allertato una pattuglia dell’arma che ha ritrovato l’auto rubata nel punto segnalato dal GPS. Gli agenti delle volanti hanno nel frattempo raccolto la denuncia di furto e fatto in modo che l’auto venisse restituita al derubato.